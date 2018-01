Atacs transfòbics a una carrossa ‘drag’ a Madrid

Les carrosses de Reis continuen generant polèmica a Madrid. Després del viral “No t’ho perdonaré mai, Manuela Carmena” que va dedicar fa dos anys l’exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo a l’alcaldessa de la capital espanyola pels abillaments atípics de Ses Majestats, que havien generat dubtes a la seva filla, aquest any ha sigut la carrossa en defensa dels drets LGTBI del barri de Vallecas el que ha encès els ànims. De nou les crítiques han arribat des de l’ala conservadora del consistori madrileny, amb el PP i Ciutadans criticant el que segons ells és un atac a les tradicions. Però aquesta vegada la polèmica ha escalat fins als atacs i les amenaces de mort a les xarxes socials amb un rerefons transfòbic.

La plataforma Orgullo Vallekano va anunciar fa uns dies que tindrà una carrossa amb la participació de diverses drag queens en la desfilada. L’entitat va difondre a les xarxes un cartell en el qual es podia veure les artistes Dnoé Lamiss i Roma Calderón, i La Prohibida, que és drag. Seran les grans protagonistes de la “carrossa per la igualtat i la diversitat”, que incorporarà també altres col·lectius. “Davant d’un 2018 que es vol abordar com un any de lluita contra la violència masclista i la LGTBI-fòbia, el barri de Vallecas, un barri treballador, mestís i multicultural, vol mostrar que també en aquestes dates d’il·lusió i fraternitat per a la infància els valors de la igualtat i la diversitat estaran presents als nostres carrers”, sostenen els promotors de la iniciativa en un comunicat.

Després de les crítiques polítiques, i que la dreta mediàtica espanyola suqués pa en la polèmica, Orgullo Vallekano va denunciar ahir que ha rebut diversos atacs, amb amenaces de mort incloses, a través de Twitter. L’entitat també va assegurar que ha traslladat alguns d’aquests missatges a la policia, i va animar els seus seguidors a fer-los arribar qualsevol amenaça en aquest sentit que els arribés. Entre els comentaris hi havia frases com “Compte amb els vostres fills, que se’ls encomana el virus del transsexualisme ” o un altre amb la imatge d’un franctirador que deia: “Que un d’aquests dispari al cap i au”.

Denúncia

La Lliga Espanyola Pro-Drets Humans, per la seva banda, va sol·licitar a un jutjat que adopti mesures cautelars urgents per impedir la concurrència de la carrossa en considerar que la imatge que ofereix dels Reis d’Orient és “irreverent i ofensiva”. Tot i que en els cartells s’hi poden veure les tres drags amb corona, els impulsors de la iniciativa han volgut deixar clar que la carrossa serà una més de les 16 que desfilaran i que no substituirà la de Ses Majestats, que continuarà presidint la celebració, com sempre. El regidor del districte, Paco Pérez, per la seva banda, va sortir al pas de les crítiques i va aclarir que no hi haurà elements de vestuari que puguin confondre els nens, i que la carrossa no serà drag, sinó per la “normalització” dels drets LGTBI.