Els Mossos d'Esquadra atribueixen a un grup de sis joves una agressió sexual a una dona al carrer a Vilanova i la Geltrú. També se'ls acusa d'un delicte d'odi i discriminació per insults xenòfobs a la víctima. La investigació policial va començar amb la denúncia d'una dona que relatava que havia patit abusos sexuals, lesions de caràcter lleu i insults xenòfobs per part d'un grup de joves. La dona va explicar que els fets s'havien produït el 10 de desembre, cap a les 21.30 hores, a la via pública de Vilanova i la Geltrú mentre s'adreçava al seu lloc de feina.

Arran de la denúncia, els agents van detenir quatre nois, en van identificar un cinquè que està en un centre penitenciari de Barcelona i un sisè que és menor d'edat (en van informar la Fiscalia de Menors). Els quatre detinguts, de nacionalitat marroquina, per un presumpte delicte d'agressió sexual i un altre d'odi i discriminació van passar a disposició judicial aquest divendres i el jutge instructor va decretar la llibertat amb càrrecs per a tots ells. Els quatre arrestats, que tenen edats que se situen entre els 19 i els 38 anys, són veïns de Vilanova i la Geltrú.