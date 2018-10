Tallen la carretera N-340 a Alcanar a causa dels aiguats

Els aiguats que afecten la Comunitat Valenciana i que estan entrant ja amb força al sud de Catalunya estan complicant la mobilitat a les comarques de les Terres de l'Ebre aquest divendres a la tarda. A hores d'ara es troba aturada la circulació de trens entre Tarragona i Castelló, segons ha informat l'ADIF. Els trens s'aturen a l'estació de Vinaròs.

Al municipi d'Alcanar (Montsià) s'ha superat el llindar d'intensitat de pluja. En encara no mitja hora a la zona hi han caigut fins a 40 litres per metre quadrat. Els aiguats també estan complicant la mobilitat a les carreteres. A la N-340 es registren cues entre Alcanar i Vinaròs.

La direcció general de Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla d'inundacions Inuncat i recomana als municipis propers al riu Sènia que tanquin els accessos als punts més baixos del riu i a la ciutadania que eviti acostar-s'hi.