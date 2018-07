Aturat el desnonament d'una família amb menors a Sant Antoni

El desnonament d'una família al barri de Sant Antoni (Barcelona), previst per a aquest dimarts al matí, s'ha suspès després que una trentena de veïns es concentressin davant l'immoble. Aquest era el segon avís de desnonament que rebia la parella, que té tres fills menors a càrrec –el més petit, acabat de néixer– i que fa temps que viuen al número 8 del carrer Comte Urgell. La mobilització ciutadana des de les 11 del matí ha forçat que el representant del propietari de la finca (un particular), serveis socials i els llogaters afectats arribessin a un acord per aturar el desallotjament. Finalment, a la 1 del migdia han decidit ajornar-lo perquè la família "pugui traslladar-se", segons ha explicat el pare de família a l'ARA.

Mentre esperaven que arribés la comitiva judicial, encarregada de decidir si es tirava endavant el desallotjament o no, diferents associacions i entitats veïnals (organitzades a través de les xarxes socials) han fet resistència pacífica a la porta de la finca, amb consignes com "aquest desnonament l'aturarem" o "fora especuladors del barri". Alguns dels veïns que s'hi acostaven se sorprenien de la possibilitat de desnonar la família, ja que són gent coneguda al barri i sabien que acabaven de ser pares per tercera vegada.

DESNONAMENT ATURAT!



Mil gràcies als veïns i veïnes que han vingut a donar suport!



Entre totes som més fortes 💪 https://t.co/ECZRAP6Qe5 — Fem Sant Antoni (@FemSantAntoni) 3 de juliol de 2018

El representant del propietari no ha volgut fer declaracions sobre la suspensió, però sí que ha apuntat que la família no pagava el lloguer des de feia un any. El pare de la família ha dit que van deixar de pagar perquè es va quedar sense feina, quan l'empresa on treballava no va renovar-li el contracte.

"Aquesta és una altra història de precarietat a Sant Antoni, però això no només passa en aquest barri, sinó a tot Barcelona", ha lamentat Araceli Casado, del col·lectiu Fem Sant Antoni i qui ha acompanyat la família durant el procés. Els veïns apunten que aquestes situacions són producte de la gentrificació a Barcelona, que apuja els preus dels habitatges i expulsa les famílies que no poden assumir lloguers més alts.