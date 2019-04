L'Audiència de Barcelona absol el regidor de Guanyem Badalona Jose Téllez del delicte de desobediència

L'Audiència de Barcelona ha absolt aquest dilluns el regidor de Guanyem Badalona Jose Téllez del delicte de desobediència al qual havia sigut condemnat pel jutjat d'instrucció número 7 de Badalona. Téllez ho ha anunciat en un tuit. El jutge li havia imposat al gener una multa de 4.380 euros per haver retirat d'un cotxe de la Guàrdia Urbana uns cartells de l'ANC a favor del 'sí' al referèndum que la policia havia requisat. "La llibertat d'expressió no és cap delicte", ha defensat Téllez.

ABSOLT. L'Audiència Provincial revoca la meva condemna per desobediència per haver de defensar la llibertat d'expressió a #Badalona que va utilitzar la Guàrdia Urbana per requisar uns cartells. Avui he pogut agrair tot el suport rebut a la concentració de #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/Xk9lPFdQmt — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) 1 de abril de 2019

La fiscalia va demanar durant el judici una pena de sis mesos de presó i sis d'inhabilitació per desobediència greu a l'autoritat. Téllez va admetre els fets i va dir que els repetiria, però ja llavors va assegurar que ho va fer per defensar la llibertat d'expressió dels activistes que penjaven els cartells al carrer.

Els fets que s'investiguen es remunten el 25 de setembre del 2017 a les 23.25 hores, pocs dies abans del referèndum de l'1-O i amb una instrucció vigent de la fiscalia que ordenava a tots els cossos policials, inclosos els locals, que decomissessin tots els elements que servissin per preparar, instar a la participació i fer difusió del referèndum.

Precisament aquest dimarts estan citats a declarar en el judici del Procés dos caporals de la Guàrdia Urbana de Badalona per l'incident en què va estar implicat Téllez i on també hi havia el president d'Òmnium Jordi Cuixart, ara jutjat i en situació de presó preventiva des del 16 d'octubre del 2017.