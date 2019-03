L'Audiència de Lleida condemna a 16 anys de presó un noi de Bellpuig que va maltractar i abusar dels seus cinc germans

L'Audiència de Lleida ha rebutjat aquest dimecres el recurs presentat per l'acusat i confirma, per tant, la condemna a setze anys de presó per al veí de Bellpuig (Urgell) jutjat per haver maltractat i abusat dels seus cinc germans menors durant sis anys. És la pena que sol·licitava la fiscalia i a la qual va ser condemnat en primera instància pel jutjat penal 3 de Lleida. Tot i això, segons el Codi Penal, l'home complirà un màxim de nou anys a la presó.

Tal com va concloure la jutge, la sala considera també provat que els abusos van començar l'any 2008, quan l'acusat tenia 20 anys i els seus germans entre 7 i 10 anys, i que es van allargar fins a l'any 2014. La sentència també estableix que l'home ha d'indemnitzar les víctimes amb 20.500 euros: 2.500 euros a cadascun dels tres germans i 6.500 a cadascuna de les dues germanes.

Durant el període en què van passar els fets (2008-2014), l'acusat vivia al domicili familiar amb la dona del seu pare i els cinc germans i era ell qui s'encarregava de cuidar-los mentre la dona era fora treballant. Concretament convivia amb dos germans seus, una nena de 9 anys i un nen de 7 anys; i tres germanastres, dues nenes de 9 i 10 anys i un nen de 7 anys.

L'Audiència de Lleida considera provat, com ja va fer la jutge de la sala penal 3, que des del 2008 fins al 2014 l'acusat va sotmetre els seus germans i germanastres a "càstigs físics continuats sense motiu aparent, al·legant petites infraccions o faltes comeses pels menors".

Els càstigs consistien, per exemple, segons la sentència, a propinar-los fuetades amb el cable del telèfon o colpejar-los amb un cullerot de fusta, sempre individualment, sense que la resta de nens ho veiessin i amenaçant-los que si algun d'ells intercedia rebria un "escarment". A vegades, fins i tot, obligava els menors a buscar instruments per pegar a la resta de germans, així com a fer exercicis físics fins que els menors "queien exhausts". També, assíduament, els lligava de mans i peus, estirats a terra amb roba interior. A les dues germanastres, a més, durant aquells sis anys, també les obligava a despullar-se i a deixar-se fer tocaments.

L'Audiència coincideix amb el jutjat i la fiscalia i considera l'home culpable d'haver maltractat tots cinc menors de diverses maneres i confirma la pena de dos anys de presó per cadascun dels cinc delictes contra la integritat moral (10 anys en total). També confirma la condemna a 6 anys més de presó per dos delictes continuats d'abús sexual a les seves dues germanastres.