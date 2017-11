L'Audiència Nacional deixa en llibertat el detingut a Sagunt per captar combatents per a l'Estat Islàmic

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha deixat en llibertat provisional l'home detingut dilluns a Sagunt, a Castelló, per captar combatents per a l'Estat Islàmic. A petició de la fiscalia, el jutge l'ha deixat en llibertat però li ha retirat el passaport, l'obliga a presentar-se davant un jutjat cada setmana i li prohibeix sortir del territori espanyol. Així mateix, li han trobat arxius de contingut pedòfil, i han decidit enviar aquesta causa als jutjats de Sagunt perquè l'investiguin per un possible delicte de pornografia infantil. La Policia Nacional espanyola va detenir aquest dilluns l'home, de 47 anys, nacionalitat marroquina i en situació irregular, acusat de captar combatents perquè s'unissin a Estat Islàmic.

Segons el ministeri de l'Interior, el detingut havia convençut un jove de 26 anys de la localitat, també de nacionalitat marroquina, perquè viatgés a l'Iraq, on posteriorment va cometre un atemptat suïcida que va deixar 33 víctimes mortals. El jove havia viatjat a l'Iraq el novembre del 2014 i un mes i mig després va perpetrar aquest atac amb un camió bomba, que també va causar desenes de ferits. El ministeri va considerar que el detingut forma part de l'aparell de captació del Daeix, duia a terme tasques d'adoctrinament i havia sigut un "potent instigador" per aconseguir que els seus seguidors cometessin atacs suïcides.