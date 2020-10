L’Audiència Nacional descarta els testimonis polítics del 17-A

¿L’imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty era confident dels serveis secrets espanyols quan planificava atemptar contra la Sagrada Família? ¿El fet que Espanya no apliqués la normativa europea de precursors d’explosius va facilitar que els terroristes del 17-A compressin aquests materials? Són dues de les grans incògnites del judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017, en els quals van morir 16 persones. L’Audiència Nacional jutjarà a partir del 10 de novembre els dos terroristes que van sobreviure a l’atac -Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir-, processats per terrorisme -i no per assassinat-, i un col·laborador, Saïd Ben Iazza. El tribunal ha descartat alguns dels testimonis que podien resoldre aquests interrogants, com ara l’ex secretari d’estat de Seguretat José Antonio Nieto (també s’havia demanat que declarés com a acusat), o José Luis Olivera, exdirector del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).

Tot i així, el judici, que s’allargarà fins després de Reis, comptarà amb més de 200 testimonis. La majoria són els policies que van participar en la investigació, també els especialistes en explosius, que poden propiciar el debat sobre el compliment del reglament de substàncies precursores, o l’imam de Bèlgica amb qui Es-Satty va contactar el 2016. Segons consta en un document de la causa avançat per Público, aquest home hauria explicat a la policia que Es-Satty li va confessar que parlava per telèfon amb els serveis secrets espanyols.

Evitar la revictimització

Tot i que totes les víctimes estan representades al judici a través de les acusacions, la majoria no declararan com a testimonis, per evitar-los el tràngol de reviure l’experiència viscuda o la pèrdua d’un familiar. Tot i així, hi ha algunes persones que han preferit prestar declaració, com ara el pare del nen de Rubí mort a la Rambla.

Entre la resta de testimonis, destaquen els dos detinguts després dels atemptats que van quedar en llibertat. El primer és Mohamed Aalla, germà de Youssef Aalla, el terrorista mort -juntament amb Es-Satty- en l’explosió del xalet d’Alcanar on es fabricaven els explosius, que va precipitar els plans del grup, i del terrorista abatut a Cambrils, Saïd Aalla. Inicialment el van arrestar perquè era el titular del cotxe que es va utilitzar en l’atac de Cambrils, però finalment el jutge va considerar que no tenia cap altra relació amb els fets. L’altre és Salh el Karib, amo d’un locutori on els terroristes havien comprat vols d’avió.

També estan citats els responsables de la comunitat musulmana de Ripoll, persones de l’entorn dels terroristes i altres testimonis que poden aclarir els vincles internacionals de la cèl·lula. Entre els pèrits citats destaquen els forenses marroquins que els advocats de la família del nen de Rubí mort a la Rambla, Jaume Alonso Cuevillas i Agustí Carles, han demanat per certificar si Es Satty és viu o mort -se’n van trobar poques restes.

El judici es farà a la seu de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares, el mateix escenari on s’ha jutjat el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. La incògnita és si la crisi del covid permetrà complir el calendari. De moment, ja s’han previst algunes testificals per videoconferència, però a la sala hi han de ser el tribunal, la Fiscalia, una vintena d’acusacions i els tres processats. La majoria de les acusacions particulars i populars (excepte la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, que sol·liciten entre 44 i 95 anys de presó per als terroristes) demanen la presó permanent revisable per a Houli Chemlal i Oukabir, mentre que la Fiscalia demana una condemna de 41 anys de presó per al primer i 36per al segon.