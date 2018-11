L'Audiència Nacional anul·la els estatuts del sindicat de prostitutes

La Sala Social de l'Audiència Nacional ha anul·lat els estatuts del sindicat de prostitutes Organització de Treballadores Sexuals (OTRAS), ja que considera que l'àmbit d'actuació d'un sindicat no pot incloure activitats que no poden ser objecte d'un contracte de feina vàlid; en aquest cas, la prostitució. El tribunal argumenta que permetre els estatuts suposaria "donar un caràcter laboral a una relació contractual amb un objecte il·lícit" i "admetre que el proxenetisme és una activitat lícita". També diu que implicaria acceptar el dret dels proxenetes a crear patronals i una negociació col·lectiva, quan la llibertat sexual és un dret "de naturalesa personalíssima". L'Audiència rebutja pronunciar-se sobre la dissolució del sindicat.

La sentència dona resposta a les demandes presentades per la Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones i la Plataforma 8 de Març de Sevilla, a les quals la fiscalia s'hi va adherir. La Sala Social declara la nul·litat del precepte estatutari en què es determina l'àmbit d'actuació del sindicat, cosa que comporta la nul·litat dels estatuts en el seu conjunt. La representació del sindicat havia defensat que la seva actuació era en les activitats relacionades amb el treball sexual "en totes les vessants", incloent-hi ballarins exòtics, actors porno, centres de massatges i activitats fetes pels treballadors d'aquest àmbit. L'Audiència utilitza aquest argument per subratllar que si es parla de totes les vessants també hi figura la prostitució.

En canvi, la Sala Social rebutja pronunciar-se sobre la sol·licitud per dissoldre el sindicat, ja que aquesta petició hauria de tramitar-se en un procediment diferent. La decisió de l'Audiència pot ser recorreguda al Tribunal Suprem.