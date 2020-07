Absolts els dos acusats que s'enfrontaven a 46 anys de presó per violar en grup una noia a Girona

L'Audiència ha absolt els dos acusats que s'enfrontaven a 46 anys de presó cadascun per violar en grup una noia a Girona la matinada del 21 de gener del 2017. La sentència conclou que "no ha quedat acreditat que els acusats, actuant sols o conjuntament amb una tercera persona, subjectessin la víctima i l'obliguessin a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat".

El tribunal apunta que, al llarg del procediment, la víctima ha incorregut en "contradiccions" i "discordances importants" que fan impossible "demostrar" l'acusació "més enllà de tot dubte raonable". L'Audiència imposa una multa de 240 euros a un dels acusats per furtar-li el mòbil a la víctima.

Durant el judici, celebrat a principis de mes, els processats van negar les acusacions. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, tres homes van agredir sexualment la víctima a les cinc de la matinada a la zona del pont de la Font del Rei, però un dels atacants no va poder ser identificat. El fiscal acusava cadascun dels processats d'un delicte d'agressió sexual com a autors i de dues violacions més com a cooperadors necessaris, així com d'un robatori violent per endur-se el mòbil de la noia.

Segons l'escrit del fiscal, al qual es va adherir l'acusació particular, la víctima anava amb un amic quan es va trobar els dos acusats i el tercer home no identificat. Aleshores, i sempre segons les acusacions, va començar una discussió entre els dos grups, fins que l'amic de la víctima va marxar i la va deixar "sola amb els tres joves". En aquell moment, un dels processats li va agafar el mòbil mentre un altre li ensenyava una navalla i li deia que no li tornaria el telèfon fins que "els mamés la polla a tots tres".

"Davant la negativa de la víctima, entre els tres la van subjectar amb força i la van arrossegar fins a una terrassa propera", diuen les acusacions, que sostenen que, quan la van tenir immobilitzada contra la paret, dos d'ells la van violar mentre el tercer la subjectava. Un d'ells, a més, també va obligar la víctima a fer-li una fel·lació. Després de perpetrar l'atac, van marxar corrents i es van endur el mòbil de la noia. Com a resultat de l'agressió sexual múltiple, la víctima va tenir lesions i pateix estrès posttraumàtic que ha necessitat tractament psiquiàtric.

Els processats van veure "bon rotllo" amb la víctima

En canvi, els dos processats van dir que quan es van trobar la víctima i el seu amic hi va haver una discussió perquè li van recriminar que portés el gos deslligat, però han afegit que, després d'aquesta primera disputa, van començar a xerrar. "És veritat que l'amic insistia en marxar", va manifestar un dels processats, que va expressar que, després que el noi se n'anés del lloc, es va establir "bon rotllo" amb la denunciant. "Em va donar el número de mòbil i li vaig fer una perduda per quedar per a un altre dia", va dir.

Un dels acusats va assegurar que van mantenir relacions sexuals, però que van ser "consentides". L'altre acusat va exposar que, mentre ells estaven "fent les seves coses", va veure la bossa de mà de la víctima i li va sostreure el mòbil. Tot i que inicialment, quan els Mossos d'Esquadra els van detenir el juny del 2017, van entrar preventivament a la presó, l'Audiència de Girona els va deixar en llibertat sota fiança un mes després.