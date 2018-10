L'Audiència manté el pare de la Nadia a la presó perquè el risc que vulgui fugir "s'ha incrementat" després del judici

Fernando Blanco continuarà esperant entre reixes la sentència sobre la presumpta estafa de més d'un milió d'euros en els donatius que ell i la seva dona, Margarita Garau, van recollir i que havien de servir per tractar la malaltia de la seva filla Nadia. L'acusat, que fa gairebé dos anys que és a la presó preventivament, havia demanat sortir en llibertat provisional però l'Audiència de Lleida ho ha desestimat. Considera que ara que s'ha acabat el judici el risc que Blanco pugui fugir fins i tot "s'ha incrementat", tenint en compte que les acusacions continuen demanant sis anys de presó tant per a ell com per a la seva dona.

En la seva interlocutòria, el tribunal recorda que els Mossos van detenir Blanco quan intentava fugir i considera que aquesta possibilitat continua existint ara que l'home ha tornat a veure "compromesa" la seva situació perquè al final del judici les acusacions van mantenir la petició de pena.

La fiscalia acusa el matrimoni de viure "del xantatge emocional" i a costa dels donatius recollits per la filla. Calcula que la parella va dilapidar prop de 800.000 euros dels donatius rebuts sense tractar la nena. Blanco, que va admetre haver-se equivocat exagerant alguns dels relats però va insistir que els tractaments a la nena s'havien fet, va demanar al final del judici ser absolt per "no condemnar" la menor a viure sense els seus pares.