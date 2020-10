L'Audiència rebutja que es faci un reconeixement mèdic al jove que va denunciar els Mossos per racisme

La investigació pels insults racistes denunciats per un jove detingut pels Mossos al Bages està en la recta final. "Mico, negre de merda. Ves-te'n més lluny que l'Àfrica", eren algunes de les expressions que els sis agents investigats van proferir al noi i que se senten en un àudio que ell mateix va enregistrar en el moment dels fets. Quan es va fer pública la gravació, el departament d'Interior va canviar de destí els agents i dos comandaments van rectificar la seva primera declaració i van identificar els policies que se senten en l'àudio. Amb aquesta informació, el jutge va tancar el cas, però a posteriori va acceptar fer un reconeixement mèdic al denunciant, a petició seva. Ara, però, l'Audiència de Barcelona ha rebutjat que es faci aquest examen forense.

En la seva resolució, l'Audiència dona la raó als sis agents investigats i denega la prova forense. Els magistrats entenen que quan el jutge va acordar fer el reconeixement mèdic ja havien transcorregut més de sis mesos des que es va obrir la investigació i, com que no s'havia prorrogat, no es podien fer més tràmits. "Un error judicial respecte a un cas no ha de perjudicar els investigats", argumenten els jutges.

El jove havia al·legat que ja havia demanat aquest reconeixement mèdic després de ser detingut, però l'Audiència entén que ho va fer dins d'un altre procediment, el que li van obrir quan els sis Mossos ara investigats el van arrestar arran d'un desallotjament (que és quan es van produir els insults denunciats).

Els sis mossos investigats van comparèixer l'octubre de l'any passat als jutjats però es van acollir al seu dret a no declarar. El jutge de Manresa que porta la causa els atribueix un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral. Ara haurà de resoldre el destí final de la causa.