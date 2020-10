Auditoria per revisar les noves terrasses i mesures contra les invasions de carril

S’ha actuat amb urgència i tot es revisarà abans de consolidar-se. És la resposta del govern d’Ada Colau davant de polèmiques com la dels blocs de formigó per separar carrers pacificats -la Fiscalia està investigant si són segurs-, de les terrasses amb dues taules separades dels cotxes per New Jerseys grocs o de les fileres de furgonetes aparcades sobre els carrils per a vianants. La tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, va explicar ahir que estan fent una auditoria per revisar que totes les ampliacions de terrasses que ja s’han fet s’ajusten al que tenien autoritzat. Després, l’objectiu serà convertir-les en llocs més agradables i fer-hi canvis com posar-hi tarimes o jardineres.

“Haurem de buscar un model coherent, que fugi de la provisionalitat inicial”, explica Roger Pallarols, president del Gremi de Restauració, que detalla que tenen prevista una trobada amb el govern municipal per abordar, d’una banda, les moltes denegacions d’ampliació de terrassa que hi ha hagut a Ciutat Vella i Gràcia, i, de l’altra, l’estètica que hauran de tenir aquests espais. Celebra que el govern municipal hagi acceptat que les terrasses es quedin sobre la calçada passada la pandèmia i fa una valoració “globalment positiva” de la resposta que s’ha donat als restauradors amb la cessió d’espai públic tot i la lentitud en les respostes i les denegacions en zones de carrers estrets.

El consistori també s’ha compromès a revisar els elements de mobiliari urbà col·locats als carrers pacificats i assegura que estudiarà el problema de la càrrega i descàrrega en carrils habilitats per als vianants.