Augmenten en un centenar els grups escolars confinats

Aquest dimecres, el tercer dia de represa d'activitat als centres educatius després de les vacances de Nadal, han augmentat en 102 els grups confinats a causa de la detecció d'algun cas positiu de covid. Ara són 121, i hi ha 4.594 persones confinades a la comunitat educativa. No hi ha cap centre tancat per motius sanitaris, però cinc continuen sense poder obrir pels efectes del temporal Filomena. El departament d'Educació reitera que, durant el primer trimestre es va demostrar que les escoles són espais "segurs" i que pràcticament no hi ha contagis dins dels grups. "Teníem molt clar que havíem de reobrir les escoles", ha defensat el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, que en una entrevista a la Xarxa ha assegurat que els beneficis d'obrir una escola són "molt més elevats que els riscos". Per això, ha reiterat que ara mateix no es plantegen decretar un tancament de centres, tot i que ha admès que no es pot descartar cap escenari i que tot està subjecte a l'evolució de la pandèmica.

Una vintena d'epidemiòlegs i estadístics demanen posposar la tornada a l'escola davant d'una pandèmia "descontrolada"

Les escoles, ha defensat, serien en qualsevol cas l'última cosa a tancar i, fins i tot si arribés un escenari de confinament total, ha apuntat que caldria valorar com fer compatible el principi d'escoles obertes amb els criteris sanitaris.

El departament d'Educació va enviar dilluns als centres una actualització de les recomanacions de ventilació de les aules del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en què s'especifica, segons González-Cambray, que n'hi ha prou amb la ventilació natural creuada dels espais per garantir la renovació d'aire i que cal obrir entre 15 i 20 centímetres una finestra durant un quart d'hora o vint minuts cada hora per assegurar aquesta renovació. "Tenim el repte de fer compatible la renovació de l'aire i el confort tèrmic", ha apuntat el director general de Centres Púbics, que ha admès que les circumstàncies actuals fan que calgui anar més abrigat a les escoles. Ha defensat, també, que tots els espais que s'utilitzen com a aula han de tenir finestres i, per tant, s'han de poder ventilar de manera natural.

Anorac a l’aula per pal·liar el covid

Pel que fa a les automostres que s'estan extraient els professionals dels centres per detectar possibles positius asimptomàtics, González-Cambray ha apuntat que les proves es faran de manera progressiva durant aquest mes de gener per poder garantir les substitucions en cas de detectar positius i que el departament descarta fer proves similars a l'alumnat per una qüestió d'"eficiència" dels recursos públics. Ha apuntat, en aquest sentit, que caldria fer un milió i mig de proves i que els alumnes es contagien poc, transmeten poc el virus i el pateixen en formes lleus. "Hem de dedicar recursos públics a les actuacions més eficients", ha assegurat.

També ha confiat que aviat es puguin reprendre les activitats extraescolars, tot i que ha deixat clar que aquesta decisió l'ha de prendre el departament de Salut i que cal tenir en compte que el risc de contagi puja lleugerament quan hi ha barreja de diferents grups bombolla.

Flexibilitat a les oposicions

Pel que fa a les oposicions a docent que es feien dissabte passat, ha detallat que el 2,6% dels aspirants a les oposicions a docent no van poder accedir a les proves i que el departament estudiarà "cas per cas" la seva situació. González-Cambray ha assegurat que, a causa de la nevada del cap de setmana i de les dificultats de mobilitat, es van flexibilitzar els horaris per poder fer les proves en moments diferents. Ha defensat que, si es demostra una causa justificada, es garantirà que aquests aspirants tenen l'oportunitat de seguir en el procés.