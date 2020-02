Augmenta l'oferta pública d'ESO a Barcelona i disminueix la de la concertada de cara al curs que ve

Malgrat que a Barcelona hi ha més places educatives en centres concertats que en escoles públiques (a diferència del que passa a la resta de Catalunya), la tendència és que augmenti l'oferta i la demanda a la pública i disminueixi o es mantingui a la subvencionada. Així, de cara al curs 2020-2021, a Barcelona hi haurà 5.940 places públiques de primer d'ESO, 420 més que les 5.520 de l'any passat, i 9.030 en centres concertats, o sigui 60 menys que les 9.090 de l'any anterior. Pel que fa a P3, la tendència és menys acusada: els centres públics guanyaran 25 noves places –arribant a les 6.725– i els concertats en perdran 100 i en tindran 7.400.

Les dades les ha fet públiques aquest divendres el Consorci d'Educació de Barcelona, que ha anunciat que aquest increment de demanda a la pública tindrà resposta amb la creació d'un institut a Sant Andreu (el Vapor del Fil) i de quatre instituts escola: el Plaça Comas, el Rec Comtal, l'Escola Coves d'en Cimany i l'Institut Escola Eixample. Amb l'aposta pels instituts escola, a més, el consorci referma la seva aposta per la continuïtat en un mateix centre.

A Barcelona, la distribució entre pública i concertada en noves places està empatada a un 49% a P3, a diferència de la resta de Catalunya, on la subvencionada només té un 26% de sol·licituds pel 73% de la pública. A l'ESO, es manté la preferència per la concertada a la capital catalana, amb un 60% per un 38% de la pública (un 2% va a la privada), mentre que a la resta de Catalunya un 71% de les famílies demanen places a la pública i un 28% a la concertada.

Nou sistema per a les inscripcions d'estiu

En la lluita contra la segregació, que va arrencar amb un pla de xoc l'any 2018, el Consorci ha previst un nou sistema d'assignació de places per als preinscrits durant el període d'estiu, que comprèn de l'abril al setembre, i també per a totes les famílies que inscriguin els fills fora del termini, que aquest any serà del 23 de març a l'1 d'abril. Fins ara, les famílies que s'inscrivien fora del primer termini anaven rebent resposta sobre les sol·licituds a mesura que les efectuaven. A partir d'ara hi haurà una segona assignació per a tots aquests alumnes al setembre, abans de l'inici del nou curs. D'aquesta manera, el Consorci espera "conèixer millor l'alumne".

Per poder-ho dur a terme, 24 escoles i 2 instituts tindran dues places per grup reservades per a aquest període, de manera que les noves inscripcions no facin augmentar la ràtio a les aules. Un cop es tinguin totes les sol·licituds d'estiu, el Consorci farà les seves propostes a les famílies buscant reequilibrar socialment els centres i adaptant-se a les necessitats de cada un. Això, han reconegut fonts del Consorci, farà que sigui "possible" que "un noi benestant sigui inscrit en un centre d'alta complexitat". Les mateixes fonts han reconegut que "les noves sol·licituds d'estiu van desbordar les escoles l'any passat". De les 36.402 sol·licituds que van arribar, el 28,56% ho van fer fora de període, és a dir, poc menys de 10.400, sumant les 6.037 de l'estiu i les 4.357 durant el curs, en el que es coneix com a matrícula viva. S'intentarà, a més, reduir la ràtio d'alumnes a les aules en 34 escoles i 18 instituts amb índex de complexitat alta.

El pla contra la segregació escolar ha detectat, amb l'ajut dels serveis socials, un total de 2.083 nous alumnes amb vulnerabilitat, comptant ESO i parvulari, que s'han preassignat a places públiques mirant de garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta. Es calcula que un 8,5% de l'alumnat està en situació de pobresa severa.