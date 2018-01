Augmenten els casos de sífilis i gonorrea a Barcelona i baixen els de VIH

Qui últimament hagi sortit a lligar sap que ara és més fàcil conèixer una potencial parella sexual a través de les aplicacions al mòbil que a la discoteca. Les pràctiques sexuals han canviat i ara hi ha més parelles simultànies, un dels factors que explicarien l’augment de les infeccions de transmissió sexual (ITS), segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Els casos de sífilis i gonocòccia -més coneguda com gonorrea- van crèixer durant el 2016 respecte l’any anterior, segons l’informe de l’Agència de Salut Pública que s'ha presentat aquest dilluns.

En el cas de la sífilis, el 2016 es van detectar 720 casos nous, mentre que l’any anterior n’havien estat 508. Pel que fa a la gonorrea, es van detectar 1.072 casos, gairebé el doble que l’any 2015, quan es van registrar 588. La principal font d’infecció són les relacions sexuals sense protecció. “Ara hi ha més parelles simultànies i això fa que les ITS es transmetin més. També hi ha més sexes en grup, més presència d’alcohol, i això fa que et desinhibeixis”, ha explicat una tècnica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Les causes de l’augment, però, són multifactorials. També s’atribueix a un canvi en el mètode de vigilància epidemiològica - els laboratoris de microbiologia tenen ara l’obligació de declarar aquestes malalties-, a la millora del diagnòstic precoç, ja que ara hi ha més punts de detecció, i a l’augment generalitzat que s’ha registrat a totes les grans ciutats europees.

L’Agència de Salut Pública insta a no banalitzar aquestes infeccions ja que a banda d’augmentar el risc de contraure altres malalties, també porten associades diversos problemes de salut afegits. “Aquestes malalties tenen tractament específic curatiu i és probable que es baixi la guàrdia respecte a l’ús del preservatiu”, assegura Maribel Pasarín, directora de l’Observatori de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. La promoció de l’ús del preservatiu és un dels recursos clau. Segons dades de l’Agència, l’11,6% dels joves que tenen entre 15 i 34 anys no utilitzen cap mètode anticonceptiu en les seves relacions sexuals i el 34,4% han utilitzat en alguna ocasió la píndola del dia després. És per això que s’ha augmentat la cobertura del programa “Parlem-ne; no et tallis” entre els alumnes de secundària.



Paral·lelament, altres malalties de transmissió sexual, com és el VIH han registrat una tendència a la baixa. El 2016 es van detectar 320 casos de VIH a Barcelona, una xifra inferior a la de l’any anterior quan se’n van registrar 385.



Prevenció en aplis per lligar



Les polítiques de prevenció també s’han adaptat als canvis en les pràctiques sexuals. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de Salut Pública, fa promoció de la salut a aplicacions de contactes com Grindr, Tindr, Wapo o Planet Romeo. A través d’aquestes aplicacions, l’Agència ofereix la possiblitat de fer proves del VIHi altres ITS. El programa parteix de perfils propis creats en aquestes aplicacions per fer promoció de la salut entre els usuaris d’aquestes aplicacions. Durant l’any passat, per exemple, van oferir proves ràpides d’ITS a gairebé 4.000 persones. La segona branca d’aquest programa d’aplicacions consisteix en l’enviament de missatges en finestres emergents dins de l’aplicació de Grinder, que arriba a un públic potencial de 130.000 persones a l’àrea de Barcelona, per promoure la prova del VIH i altres ITS i de la vacunació contra l’hepatitis A i B. Es calcula que unes 8.800 persones van visualitzar aquest missatge l’any passat, el que es va traduir en un centenar de proves.

Per combatre la incidència de les infeccions de transmissió sexual, l’Ajuntament ha incrementat un 42% el pressupost que hi destina des del 2015, de manera que l’any passat hi va invertir gairebé 1,2 milions d’euros. La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha insistit en què totes aquestes actuacions van dirigides a “garantir la sexualitat lliure però també segura”.