Avança l'obligació de destinar el 30% dels nous pisos a habitatge social a Barcelona

Les entitats en defensa de l’habitatge celebraven, a mitjans de juny, que l’Ajuntament de Barcelona s’avenia a tramitar la mesura que obligarà els grans constructors a destinar el 30% dels nous pisos o reformes integrals a habitatge social. L’aprovació definitiva de la mesura, però, s’ha de fer ara: la comissió d’Urbanisme d’aquesta tarda li donarà tràmit perquè es pugui discutir en el plenari de finals de mes. I el projecte, com ja han començat a celebrar les entitats a les xarxes, ja està encarrilat per anar endavant.

El PSC i ERC, que van donar suport a la proposta al juny després que es retirés la suspensió de llicències que es va plantejar inicialment, han confirmat que hi votaran a favor ja en la comissió d'aquesta tarda, com farà, també, el regidor no adscrit Gerard Ardanuy. La CUP, que també hi va votar a favor, esperava ahir encara la deliberació dels nuclis de la ciutat per confirmar el seu vot, mentre que el PP hi votarà en contra i el PDECat es reservarà el vot fins al plenari perquè està analitzant l’expedient i la resposta que el govern municipal ha donat a les al·legacions, tot i que apunta mantenir la voluntat perquè "l'operació acabi bé". Ciutadans, al seu torn, ha demanat que aquest punt es retiri de l’ordre del dia de la comissió d’avui -cosa que no ha passat- perquè entén que no poden prendre una decisió fins que no acabin totes les sessions de la comissió d'estudi de l'habitatge, que encara està en marxa al consistori.

La proposta, doncs, tenint en compte els vots de Barcelona en Comú, sumarà prou suports per continuar la seva tramitació i ja té garantits 20 vots –la majoria absoluta està en els 21– al plenari a l’espera dels posicionaments definitius de PDECat, Cs, la CUP, el PP i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé.

Els socialistes, que han sigut els primers a fer públic el seu posicionament, van anunciar ahir per mitjà del regidor Daniel Mòdol la creació d’una comissió de control que vetllarà perquè l'aplicació de la mesura es faci de forma "correcte" i es garanteixi la "màxima transparència". Les entitats que ham promogut la proposta -PAH, Sindicat de Llogaters, Observatori Desc, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible- han convocat la premsa aquest matí per abordar la situació de la mesura moments abans de la seva discussió a l'Ajuntament. Ho faran acompanyades dels grups polítics que donen suport al pla.