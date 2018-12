Avions amb destí a centres de manicura

Vivien en pisos o zulos als quals s’accedia per una trapa i d’allà eren traslladades a centres de manicura, on treballaven 12 hores. Són noies vietnamites que havien agafat un vol al seu país amb destí a un aeroport de Sud-amèrica. En el viatge de tornada feien parada al Prat o Barajas, on demanaven protecció internacional o al·legaven ser menors estrangeres no acompanyades ('mena'). Durant el vol a l’estat espanyol destruïen els seus passaports, cosa que dificultava la seva identificació i facilitava els tràmits per entrar a Barcelona o Madrid. Un cop obtenien protecció internacional o eren reconegudes com a 'mena', podien accedir al territori i acabaven sent víctimes d’una xarxa amb epicentre a la capital catalana que les explotava laboralment als centres de manicura. La Policia Nacional ha desarticulat l’organització, que havia portat 730 noies vietnamites amb els avions.

A principis d’aquest any es va detectar un augment i un ús fraudulent de les peticions de protecció internacional i de les arribades de 'mena' a l’aeroport del Prat i el de Barajas. Com ja va avançar l’ARA, la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) -que assumeix la tutela dels menors desemparats- havia atès noies menors d’edat que arribaven sense família al Prat, les traslladava a centres de menors i al cap de poc s’escapaven. Aquest era el modus operandi de la xarxa, que feia els viatges en grups formats per una desena de noies i un guia que parlava anglès per facilitar les gestions. L’organització els donava un mòbil perquè, un cop a Barcelona o Madrid, poguessin contactar amb un membre de la xarxa per saber on s’havien de dirigir -uns trajectes que feien en transport públic-.

L’organització tenia un centenar de centres de manicura: a les quatre demarcacions catalanes, Madrid, el País Valencià, el País Basc i Andalusia, entre altres llocs. Quan les noies eren al lloc indicat per la xarxa, passaven a viure en pisos o zulos on les tenien tancades. Només sortien per anar a treballar als centres de manicura, on tampoc tenien llibertat de moviments i feien jornades laborals de 12 hores. La Policia Nacional ha assegurat que rebien un tracte humiliant i vexatori. L’organització cobrava a les noies 18.000 euros pels viatges, que podien pagar en efectiu, amb la generació de deutes o fins i tot amb la cessió de terres i propietats del Vietnam. Es calcula que aquest any la xarxa havia ingressat uns 13 milions amb les 730 persones que havien entrat amb el seu sistema.

La Policia Nacional ha detingut 37 persones com a líders de l’organització, que tenia “un coneixement profund” de la legislació, perquè sabia quins passos havien de seguir les noies, a qui instruïen “perfectament” per obtenir protecció internacional o ser reconegudes com a 'mena'.