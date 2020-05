Barcelona instal·la deu màquines per comprar mascaretes i gel al metro

Tot i no haver canviat de fase de desconfinament, la ciutat de Barcelona sí que ha detectat ja més moviment tant al carrer com al transport públic –aquest dilluns hi ha hagut un 15% més de validacions que la setmana passada– i comença a prendre decisions per adaptar-se al nou escenari. D'entrada, manté el repte que els usuaris recuperin la confiança en el transport públic: metros i autobusos han de ser espais "segurs", remarca la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, que ha detallat que fins ara s'ha detectat que el 96% dels passatgers hi accedeixen amb la mascareta i que, abans d'entrar de ple en les sancions per no fer-ho –ja es podrien posar, segons la regidora, quan hi hagi actituds "recalcitrants"–, s'implementen mesures per facilitar-ne més l'ús. Aquesta setmana s'han instal·lat deu màquines expenedores per vendre mascaretes i gel en parades de la xarxa de metro.

La setmana passada l'Ajuntament, en col·laboració amb la Creu Roja, va repartir 225.000 mascaretes al transport públic, després que el govern central en decretés l'obligatorietat d'ús i enviés el material a la ciutat. Ara la disponibilitat del material de protecció, tant de mascaretes com de gel hidroalcohòlic, està garantit a les farmàcies i la proposta municipal es vendre'n també al metro amb preus per sota dels màxims fixats. La capsa de deu mascaretes costarà nou euros. Les deu màquines distribuïdores, gestionades per l’empresa Mobiloso, estan a les estacions de Catalunya (L1 i L3), Espanya (intercanviador), La Sagrera (L1, L5 i intercanviador), Sagrada Família (L2), Verdaguer (L5), Diagonal (L5) i Lesseps (L3). D'entrada, no es plantegen mesures com els controls d'accés del passatge a les andanes per evitar aglomeracions quan el desconfinament vagi a més. El que sí que es farà és col·locar senyalització horitzontal al terra en els enllaços de metro i estacions de més afluència per ordenar els fluxos de passatgers.



Transports Metropolitans de Barcelona remarca que, en termes generals, s'està complint amb el règim de distàncies. La recomanació és ocupar la meitat dels seients i que en les plataformes no se superin les dues persones per metre quadrat. Una altra línia d'actuació serà instal·lar mampares per separar els conductors d'autobús. Aquests elements es fabricaran i s'instal·laran en tota la flota a partir del mes de juny i complementaran les mesures preventives adoptades fins ara. Pel que fa a les mesures enfocades als treballadors, s'ha instal·lat una càmera termogràfica a l'accés de les oficines de Metro a la Sagrera, que substitueix l'aplicació manual del termòmetre d’infrarojos i ofereix test PCR a als que tinguin símptomes.

La Vespino de la regidora

La regidora de Mobilitat ha insistit en la necessitat de treballar perquè els usuaris recuperin la confiança perduda en el transport públic i que els desplaçaments que es fan a peu, en bici o en metro i bus tornin a ser la majoria.En aquest sentit i quan li han preguntat sobre si no és incoherent defensar una mobilitat sostenible i tenir una Vespino, la regidora de Mobilitat ha admès avui que disposa d'una moto d'aquest tipus des del 1992 però que ni la fa servir, ni ocupa espai públic, perquè la té en un garatge privat. Ha assegurat que la té per "motius sentimentals" i ha assegurat que no es pot trobar cap imatge seva ni de cap membre de la família amb la moto des de fa dues dècades.

Més brigades de neteja

La ciutat, d'altra banda, també ha començat a incrementar els efectius de les brigades de neteja, que fins ara treballaven al 33% en la majoria de barris i que, des d'aquest dilluns, han passat a ser el 66%. En zones que es considerava que necessitaven un tractament especial, com alguns barris de Ciutat Vella o la part de Sarrià on es fa la recollida porta a porta, s'havia mantingut el 50% de la plantilla i ara es passarà al 75%. Això permetrà reforçar la neteja dels carrers amb aigua i ser més efectius en la retirada de fulles i borrissol dels arbres.

651x366 El punt verd de la Nova Esquerra de l'Eixample / FRANCESC MELCION El punt verd de la Nova Esquerra de l'Eixample / FRANCESC MELCION

Avui s'han reincorporat un miler de treballadors i també s'han reobert els punts verds. Això sí, amb horari de matí, de 9 a 14 hores de dilluns a dissabte. S'ha reprès, també, el 50% del servei de neteja de pintades. El que encara no es posa en funcionament és la recollida de residus voluminosos perquè, com ha explicat el regidor Eloi Badia, requereix la proximitat entre treballadors i, per això, ara s'estudia poder-la fer amb sistema de carro adjacent.

L'escombrat de les voreres, amb una combinació d'escombrat manual i mecànic, es farà una mitjana de quatre dies a la setmana. També s'incrementa el servei en torn de tarda, que és quan hi ha major ús de l'espai públic i el de zones verdes, ara que una part dels parcs de la ciutat resten oberts per a passejar i practicar esport. El regidor ha reiterat la crida a la responsabilitat per dos problemes que es repeteixen des de l'inici del confinament: el major nombre de propietaris de gosos que no en recullen els excrements i l'augment de bosses de la brossa fora del contenidor.