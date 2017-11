Colau pacta amb el PDECat els descomptes en serveis funeraris per a persones vulnerables

El de demà serà el primer ple després de la ruptura entre Barcelona en Comú i el PSC a Barcelona pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155, la primera prova per al nou escenari de geometria variable que defensa l'equip d'Ada Colau. Si en l'última comissió d'Economia PDECat i ERC -que s'havien compromès a no fer caure l'alcaldessa si se segellava el divorci amb els socialistes- ja van mostrar cert canvi de sintonia i no van bloquejar la tramitació inicial dels pressupostos -caldrà veure ara si els comptes sumen prou suports per aprovar-se sense una qüestió de confiança-, en el ple de demà BComú aprovarà les noves ordenances de cementiris i serveis funeraris amb el suport, com a mínim, d'aquests dos grups. Cs, per exemple, també debatia ahir la possibilitat de donar-hi suport.

La regidora del PDECat Sònia Recasens ha explicat avui que han pactat amb el govern la nova normativa perquè blindi les garanties que es donen a les persones amb pocs recursos de poder accedir als serveis funeraris de manera gratuïta o bonificada. El que no avançarà, en canvi, és la creació d'una funerària pública, ja que BComú no ha sumat, de moment, cap aliat per a aquesta causa. ERC i PDEcat s'oposaran demà a aquesta votació, que inclou la venda del 15% que l'Ajuntament té de Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora. Totes dues forces asseguren que res no ha canviat en la negociació.

Els canvis que s'introdueixen ara a les ordenances cementiris i serveis funeraris s'encaminen a obrir el sector a la competència i aconseguir una reducció de tarifes. Aquestes ordenances que ara s'actualitzen -daten de l'any 1997- obligaven els operadors a tenir sí o sí un tanatori o una sala de vetlla. Aquesta condició, a més d'incomplir la llei funerària de Catalunya, dificultava la incorporació de nous operadors al mercat; és per això que ara s'elimina.

El que han pactat PDECat i BComú són els punts que regulen l'accés als servis gratuïts i bonificats per a les persones amb menys recursos, amb l'objectiu que més ciutadans s'hi puguin acollir. Recasens ha explicat avui que es farà servir com a indicador l'índex de renda suficient de Catalunya. El servei serà gratuït si és igual o inferior al 0,66 de l'índex. Si s'arriba a l'1 es podrà accedir a una bonificació del 30%. Un decret de l'Ajuntament fixarà les bases sobre l'accés als serveis bonificats.

Fi als nínxols vitalicis

Els canvis en l'ordenança també actualitzen el marc legal de les sepultures concedides en règim de perpetuïtat, que ja no estan autoritzades. El que es farà ara és permetre que aquestes titularitats passin a ser vitalícies: a la mort del titular, la persona hereva podrà renovar la concessió de manera gratuïta de 50 a 75 anys. I, després, caldrà renovar la concessió, aquest cop sí, pagant. Des de l'any 1988 no s'estan concedint nínxols en règim de perpetuïtat.