El BOE i el DOGC publiquen la renovació dels concerts de les escoles que segreguen per sexe

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) han publicat aquest divendres la resolució signada pel ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, per la qual es renoven tots els concerts educatius d'infantil i ESO, també els de les escoles que separen per sexe, que els partits independentistes havien pactat suprimir.

La CUP va arribar a un principi d'acord a finals de gener amb Junts per Catalunya i ERC per eliminar el concert educatiu a les escoles que separen entre nens i nenes, que s'havia de renovar justament aquest 2018. De fet, segons van explicar els anticapitalistes, l'acord estipulava que "les escoles de l'Opus no estiguin finançades amb diners públics".

El govern espanyol ha aprofitat que el pacte no s'ha materialitzat -encara no hi ha govern- per renovar els concerts a través del 155, entre els quals hi ha les 16 escoles vinculades a l'Opus Dei.

En total, s'han renovat fins al curs 2021-22 1.956 grups (987 d'infantil i 969 de secundària) que s'acabaven aquest any. Els concerts de primària estan en vigor fins al 2020. Per confirmar els concerts, les classes hauran de tenir un mínim de 20 alumnes per a infantil i 25 a l'ESO. Així, un cop finalitzi el període de preinscripció per l'any que ve, la conselleria d'Ensenyament, abans que s'iniciï el període de matriculació, emetrà la resolució definitiva de la renovació dels concerts educatius.

De fet, la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (Fapac), el sindicat USTEC-STEs i els sindicats d'estudiants van avisar que l'anunci de la casella lingüística per estudiar en castellà és tan sols una "cortina de fum" per intentar tapar el veritable objectiu del govern espanyol, que és, van dir, aprovar la renovació de 1.956 concerts educatius, entre els quals hi ha 16 escoles de l'Opus Dei que segreguen per sexe.