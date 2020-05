El BOE publica les mesures de la desescalada en matèria de mobilitat

El BOE ha publicat aquest diumenge les condicions que s'han de donar per a una mobilitat segura durant la fase 1 de la desescalada. La principal novetat fa referència a la mobilitat privada: s'eliminen les restriccions per ocupar un vehicle entre persones que visquin en un mateix domicili. Per tant, es podran ocupar totes les places, sense necessitat de dur mascareta a l'interior. Això, però, no serà possible encara entre persones que no convisquin a la mateixa casa: en aquest cas es manté l'obligació d'anar únicament dues persones per cada filera de seients, respectant les distàncies de seguretat i fent servir la mascareta. En motos, es permetrà que hi vagin dues persones (conductor i passatger), sempre amb guants i casc integral, i si resideixen al mateix domicili.

Pel que fa al transport urbà i periurbà, el govern espanyol estableix la necessitat d'anar restablint progressivament els nivells d'oferta dels serveis habituals, és a dir, els que es donaven abans de l'estat d'alarma. L'ordre ministerial també elimina la restricció per als serveis de rodalies que obligava a reduir el transport de viatgers i, de fet, l'oferta anirà augmentant progressivament fins a tornar a ser del 100%, tenint en compte la necessitat d'ajustar els serveis a la demanda previsible i procurar la màxima separació entre els passatgers. Només es podrà ocupar la meitat de les places amb seient disponible i s'haurà de garantir que només hi ha dos viatgers drets per cada metre quadrat.

En canvi, es manté el percentatge de reducció de serveis d'almenys el 70% al transport terrestre de mitjana i llarga distància, als trens i als autobusos. L'ordre també dicta que, en aquest últim cas, sempre es deixarà buida la filera de seients posterior a la del conductor. També assenyala que tots els ocupants han d'anar asseguts i que el conductor limitarà l'ocupació total de les places, perquè entre passatgers hi hagi un seient buit. L'única excepció es donarà entre persones que visquin juntes.

Mobilitat entre les illes

Amb les Canàries i les Balears en fase 1 aquest dilluns, l'ordre estableix mesures específiques per flexibilitzar la mobilitat de les persones entre illes tant en transport aeri com marítim. Concretament, en el primer es permet ampliar progressivament l'oferta de vols per donar resposta a les necessitats de mobilitat entre illes, sempre que s'adoptin les mesures de seguretat necessàries.

I pel que fa al transport marítim, s'adapten les condicions de prestació dels serveis de transport de passatgers interinsulars. En el cas de les Balears es restableixen els serveis marítims amb la Península. Als dos arxipèlags també es determinen les condicions sota les quals es pot desenvolupar la navegació d'esbarjo i altres activitats relacionades.