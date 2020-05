El BOE publica la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dissabte publica l'acord del consell de ministres del 5 de maig amb què es va prorrogar l'estat d'alarma fins al dia 24 de maig. També dona alguns detalls de "la progressió de les mesures de la desescalada", com que "les persones es podran desplaçar pel territori de la província, illa, unitat territorial de referència [...] per motius sanitaris laborals, professionals o empresarials, de tornada al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa". També que en aquests desplaçaments s'hauran de respectar "les instruccions dictades per les autoritats sanitàries".

En un annex es detallen les quatre fases del pla de desescalada: la primera és "l'inici de la reincorporació programada", que permet que a partir d'aquest dilluns entre un 30% i un 40% dels treballadors vagin al seu lloc de treball. Està previst que una setmana després arrenqui la segona fase, anomenada "preparació per a la reactivació dels terminis processals", que augmenta el percentatge de treballadors fins al 60% i el 70% en torns de matí i tarda.

La tercera fase és "activitat ordinària, amb terminis processals activats", i està previst dues setmanes després que la segona, i permetrà que el 100% dels treballadors vagin al seu lloc de treball, fins a arribar a la quarta fase, "activitat normalitzada respecte a la situació anterior a l'estat d'alarma", que començarà quan s'aixequin les recomanacions sanitàries.

Desescalda d'acord amb les autonomies

La disposició recull que en el procés de desescalada "el govern espanyol podrà acordar conjuntament amb cada comunitat autònoma la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones, de les mesures de contenció i de les d'assegurament de béns".

També explica que l'estat d'alarma "no suposarà cap obstacle per a la realització de les actuacions electorals precises per al desenvolupament d'eleccions convocades en Parlaments de comunitats autònomes", així que les podran reprendre al País Basc i Galícia.

Podeu descarregar la disposició completa en aquest enllaç.