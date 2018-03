“Quan deixes l’esport d’elit és com si sortissis d’una gàbia daurada”

260x366 Larragán va deixar el bàsquet professional el 2008 i deu anys més tard impulsa l’empresa Shorai, amb seu a València. / CRISTINA CALDERER Larragán va deixar el bàsquet professional el 2008 i deu anys més tard impulsa l’empresa Shorai, amb seu a València. / CRISTINA CALDERER

Als anys 90 Borja Larragán va ser un dels bases més prometedors d’una generació en què hi havia jugadors com Rodrigo de la Fuente o Iker Iturbe. Com ells, va jugar a la lliga universitària dels Estats Units, i després va passar per equips de l’ACB com el València, el Fuenlabrada i el Gijón, fins que el 2008 va decidir retirar-se. Ara impulsa una empresa, Shorai, que anima els esportistes d’alt nivell a invertir en start-ups de l’esport i que ja compta amb noms mediàtics com els del tenista Juan Carlos Ferrero, el futbolista Álvaro Negredo o la nedadora Ona Carbonell.

Shorai té molt a veure amb la teva experiència personal. Com recordes el moment de la retirada?

Va coincidir amb la crisi econòmica, tenia tres fills, i em vaig preguntar: “I ara què faig?” La situació econòmica de la meva família era còmoda i sabia que no tindria problemes a curt termini, però a nivell emocional l’impacte va ser molt gran. Et retires i és com sortir d’una bombolla, d’una gàbia daurada... Vaig estar out durant un any i mig, mentalment enfonsat... deprimit. Al final, quan em vaig centrar, vaig decidir estudiar dos màsters sobre finances i internet.

I vas crear una empresa per facilitar aquest procés a altres esportistes.

Sí, tenia molts companys que després de retirar-se havien perdut tots els diners en poc temps. Segons un estudi fet als Estats Units, el 80% dels jugadors de la NFL i el 60% dels de la NBA s’arruïnen en només cinc anys. S’ha de tenir en compte l’entorn familiar del qual procedeixen molts d’ells però, igualment, l’estadística és brutal, dramàtica.

Sembla difícil que persones que han guanyat tants diners i han conegut la fama arribin a perdre-ho tot.

A vegades parlo del risc d’exclusió social dels esportistes i la gent se’n riu, però posa’t a la pell d’algú de 35 o 36 anys que no ha treballat mai -més enllà de l’esport-, en molts casos sense estudis, i que ni tan sols s’ha fet càrrec de les coses pràctiques del dia a dia. En el teu club i en el teu entorn tens persones que et solucionen tots els problemes, i això et fa encara més vulnerable: quan perds aquesta cuirassa, et trobes perdut. També perds la sensació de formar part d’un equip, la gent no et fa cas, ni tan sols el teu agent, perquè ja no ingresses.

I els estalvis no duren per sempre...

Esclar. Hi ha molts esportistes que potser han sigut olímpics i han tingut certa fama, però que han competit en esports que tampoc generen uns ingressos bestials. Tenen estalvis per anar fent dos o tres anys, no més.

També dieu que voleu conscienciar els esportistes en l’efecte que la retirada té en la salut. En quin sentit?

L’esport d’alt nivell és com una droga: generes dopamina, endorfina... Molts, com va ser el meu cas, deixen de fer esport d’un dia per l’altre, i el teu cos pateix un canvi molt brusc, a nivell químic fins i tot. Són una combinació de factors que es converteixen en una bomba de rellotgeria.

Els proposeu que s’involucrin en start-ups de l’esport. Per què?

Primer, perquè això d’alguna manera els dona l’oportunitat de tornar al món de l’esport tot el que l’esport els ha donat a ells. S’impliquen en projectes que no els són aliens perquè formen part d’un sector que coneixen, i l’objectiu és que alguns d’ells puguin acabar treballant a les empreses on inverteixen. Hi poden aportar coneixements, contactes... En altres països es considera que si has sigut esportista d’elit és perquè tens certes qualitats com capacitat de sacrifici, constància... Però a Espanya això no es valora. Hi ha empreses que ofereixen programes d’inserció laboral per a esportistes, però molts cops l’únic que busquen és associar-se a la imatge d’aquell esportista d’èxit i fer-se quatre fotos amb ell. Això provoca un efecte rebot, perquè l’esportista s’adona que en realitat no està aportant res de valor.

Quin paper hi juga la formació?

És bàsic. El problema és que la majoria d’esportistes d’elit no pensen gaire en el futur. Jo me’n vaig anar amb una beca als Estats Units perquè aquí a Espanya mai hi ha hagut la possibilitat de competir al màxim nivell i estudiar alhora. Jo jugava al Reial Madrid, tenia entrenaments, viatges, i no em canviaven la data de cap examen. T’obligaven a escollir: o tenir una educació o jugar. Per desgràcia a Espanya no tenim esport universitari. Seria molt important perquè, en realitat, de cada mil nois, només n’arriba un, a l’elit. I després hi ha el tema de les lesions, que et poden trencar la carrera d’un dia per l’altre. Si has pogut combinar la teva carrera amb uns estudis, almenys tens uns sortida professional.

Com tries les start-ups en les quals vols invertir?

Hi ha moltes mètriques, però també un punt d’intuïció. Jo em fixo molt en les persones. Sobretot en la resiliència, perquè si un emprenedor no està molt compromès i disposat a resistir en els moments més difícils, no val la pena invertir-hi. Busco gent que vagi a mort amb els seus projectes.

I com veus la situació de la indústria esportiva a l’Estat?

Estem en un moment bonic perquè estan arribant moltes coses noves a l’esport: realitat virtual, intel·ligència artificial, robòtica, blockchain, big data... però ens hem de posar les piles per no quedar-nos enrere. Amb els esportistes de talent que tenim, hauríem de tenir una indústria esportiva molt més potent.