Badalona enderrocarà la plataforma del pont del Petroli, devastada pel temporal 'Gloria'

L'informe tècnic encarregat per l'Ajuntament de Badalona per avaluar els desperfectes causats pel temporal Gloria al pont del Petroli ha conclòs que la plataforma final ha quedat completament "devastada" i que s'haurà d'enderrocar. Seguint les recomanacions de l'estudi, el consistori ha habilitat una partida de 482.000 euros per consolidar la passarel·la relligant els pilars malmesos i poder reobrir parcialment el pont abans de l'estiu instal·lant una barana a l'extrem final.

A partir d'aquí, i un cop enderrocada la plataforma i netejat el fons marí, l'enginyeria que ja va reparar el pont després del temporal de fa tres anys redactarà un projecte constructiu a partir d'una simulació en maqueta per tornar a posar la plataforma i l'última biga.

En declaracions als mitjans de comunicació després de presentar l'informe en una junta de portaveus extraordinària, Rubén Guijarro, regidor de Govern i Territori de l'Ajuntament de Badalona, ha explicat que el temporal de fa un mes va provocar uns danys irreparables a plataforma, la part final i més ampla del pont que va quedar separada de la passarel·la, que obligaran a enderrocar-la.

Guijarro ha explicat que a l'informe s'apunta que la plataforma, que estava totalment unida amb bigues a la passarel·la, va fer de "vela" durant els tres dies de temporal estirant de la passarel·la i va fer que els danys fossin més importants.

Els tècnics recomanen que en una primera fase es retiri la plataforma (deixant els pilons) i s'enforteixi l'estructura de la passarel·la per poder-la reobrir al públic abans de l'estiu situant una barana a la part final. A partir d'aquí, i sempre amb l'objectiu de restablir el pont "tal com era", l'estudi de simulació dirà com s'ha de reconstruir la plataforma per resistir els embats de nous temporals.

Aquesta primera fase d'actuació, la de retirar la plataforma i enfortir la passarel·la, tindrà un cost de 482.000 euros, que inicialment avançarà el consistori i que posteriorment intentarà cobrir amb les línies de subvencions de les diferents administracions i amb el consorci d'assegurances.

Finalment, el regidor de Govern i Territori ha destacat que de la junta de portaveus d'aquest divendres ha sortit el compromís ferm de tots els grups municipals de recuperar una icona de la ciutat com és el pont del Petroli.

La plataforma Badalona Mar, entitat que fiscalitza les qüestions relatives a la platja, s'ha mostrat d'acord amb la proposta però adverteix que "el pròxim temporal pot tornar a malmetre la passarel·la" i demana que "es respecti la part submergida de les pilones, que representen un hàbitat marí valuós".

El pont del Petroli, remodelat l'any 2010, es va partir en dues parts amb el temporal Gloria. El gener del 2017 la mateixa plataforma que ara serà enderrocada va quedar danyada per un altre temporal i es van invertir 190.000 euros per a la seva reparació.