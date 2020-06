Els Mossos detenen 10 persones en una operació antidroga a Badalona

Cop dels Mossos d'Esquadra contra un grup situat a Badalona que es dedicava al tràfic de drogues, bàsicament de marihuana i cocaïna. Els agents han fet un operatiu aquest matí centrat en el barri de Sant Roc de la ciutat, encara que algunes detencions també s'han fet a Lliçà de Vall. Segons la policia, en el dispositiu han arrestat els principals líders del clan familiar i en els escorcolls s'ha localitzat material que demostra la seva activitat. En total han detingut 10 persones, set homes i tres dones –en tots els casos de nacionalitat espanyola–, entre les quals es troben els caps de l'organització i altres membres que en formaven part.

Pel que fa al material, els Mossos han localitzat quantitats de marihuana i cocaïna, substàncies de tall per adulterar la droga, diners en efectiu i joies. Els agents també han requisat vehicles del grup, armes de foc i una pistola elèctrica –una Taser–. La policia acostuma a vincular el fet de tenir armes al tràfic de marihuana. Els Mossos atribueixen als detinguts els delictes de tràfic de drogues i de pertinença a una organització criminal. La investigació està dirigida pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona i han format part de l'operatiu agents de l'ARRO, de les unitats d'investigació de diverses comissaries, la unitat canina i la de seguretat ciutadana.

No és el primer dispositiu que els Mossos fan els últims mesos al barri de Sant Roc. A finals de l'any passat la policia catalana va donar per desarticulada una organització que estava formada per un clan familiar que feia uns 40 anys que es dedicava al tràfic de drogues. En aquella operació es van detenir 28 persones, 11 de les quals van entrar a presó.