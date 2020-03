Baixa el nombre morts per primer cop en 10 dies i les classes tornarien a finals de maig: les claus del vespre amb Antoni Bassas (26-03-2020)

Bona nit des de l’ARA. Una ullada a l’última hora del dia, començant pel fred, Miquel Bernis.

BERNIS

1. Les xifres : per primera vegada en deu dies baixa el nombre diari de morts a Espanya. Tot i així, estem parlant de 655 morts, i d’un total de 4.089 víctimes mortals (4.145 al mapa de la Hopkins). "No sabem si serà tendència encara, però fins a cert punt ens dona una mica d'esperança", ha admès el director del Centre d’Emergències, Fernando Simón, en roda de premsa.

Per cert, que el ministre Illa ha reconegut aquest dijous que la primera partida de tests ràpids arribada de la Xina que es van provar en hospitals madrilenys no funcionava bé i que s'han hagut d'acabar retirant.

De fet, l'ambaixada xinesa a Espanya ha assenyalat que l’empresa a qui Espanya va comprar els tests encara no té llicència oficial i que la nova compra massiva de productes que ha fet el govern espanyol a la Xina encara no ha sortit del país asiàtic.

2. La consellera Budó ha qualificat així el model de gestió de la crisi per part del govern espanyol. Ha dit Budó que creu que cal "que el govern espanyol deixi comprar a les comunitats", ja que "els governs autonòmics ja tenen establerts els circuits amb els proveïdors des de fa anys". "Necessitem que es tornin a recuperar aquestes competències. I això no ho diem nosaltres, ho diu tothom, ho diuen la resta de comunitats".

Per la seva part, la consellera Vergés ha explicat que els primers respiradors 3D no arribaran als hospitals fins dissabte. L’ARA ha sabut que la fabricació va endarrerida perquè ha calgut modificar alguns elements del prototip per assegurar la qualitat.

3. Per cert, que el president Puigdemont ha enviat un missatge per Twitter en què ha dit: "No esteu sols, no esteu soles".

🔴 Estimats compatriotes: No esteu sols. No esteu soles! https://t.co/Z7O5ecbFHV — Carles Puigdemont (@KRLS) March 26, 2020

4. El nombre de treballadors afectats per un ERTO a Catalunya és de 407.278. Aquesta xifra suposa que el total d'acomiadats temporalment ja és superior al nombre d'aturats que hi havia a Catalunya al febrer.

5. I atenció, pares i mares, el govern espanyol creu que la tornada dels nens a les classes es produirà a finals de maig o començaments de juny. Celaá: "Tenim molta esperança i la confiança posada que els alumnes puguin tornar presencialment a l'escola com a mínim entre 15 i 20 dies".

6. En cas que tinguéssiu pensat viatjar a la Xina, sapigueu que la Xina suspèn temporalment l'entrada al país de ciutadans estrangers a partir de demà passat, per evitar un possible rebrot.

7. I en el cas que demà penséssiu sortir a sopar, sapigueu que els bancs espanyols han decidit augmentar el límit del pagament contactless de 20 euros a 50 mentre duri l’estat d’alarma per no haver de teclejar el codi pin.

8. Acabem parlant del Barça. La junta directiva es reuneix avui, a distància, per intentar arribar a un acord sobre com retallar el sou dels seus esportistes professionals. La primera proposta de la directiva a totes les seccions professionals va ser una reducció del 70% del sou mentre duri la crisi, acollint-se a un ERTO.

Els futbolistes del primer equip no ho han acceptat i han proposat retallar-se el 30% del sou durant tota la temporada. És a dir, que si el futbol torna al juny, seguirien cobrant un 30% menys. Ara estan explorant una nova fórmula, com anar retallant una part del sou cada cop més gran, en funció dels mesos d'aturada.

Procureu descansar, que tingueu bona nit i fins demà.