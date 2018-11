Un Banc d'Aliments online, novetat del Gran Recapte

El Gran Recapte d'Aliments, que tindrà lloc els pròxims 30 de novembre i 1 de desembre gràcies a la unió dels quatre bancs d'aliments de Catalunya, s'adapta als nous temps. Per primera vegada, han explicat aquest dijous a la presentació, permetrà fer donacions digitals a través de diferents plataformes i, d'altra banda, eliminarà les bosses de plàstic per fer un recapte més sostenible amb repartiments dins de bosses de teixit reutilitzables.

En la seva desena edició, el Gran Recapte ja ha reclutat 18.700 voluntaris, però en falten 10.000 més per arribar a tots els punts habilitats. Oli, llet i conserves són alguns dels aliments prioritaris per a les 200.000 persones que reben ajuda a Catalunya a través de 675 entitats d'iniciativa social homologades per la Generalitat de Catalunya.

El director del Banc d'Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha celebrat que "la problemàtica que havia suposat en els últims anys la classificació d'aliments procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha resolt aquest any gràcies a l'ajuda del Consorci de la Zona Franca", que ha cedit una nau d'11.000 metres quadrats i una parcel·la adjacent amb 5.500 metres quadrats.