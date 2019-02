El Banc de Productes no Alimentaris es queda sense local a la Marina del Prat Vermell

Centenars de caixes s'apilen als prestatges d'un dels dos magatzems del Banc de Productes no Alimentaris, gestionat per l'Associació Cívica La Nau, a la Marina del Prat Vermell. Des que l'entitat s'hi va traslladar el 2011, aquest espai ha servit per a la redistribució de productes, sobretot d'higiene personal i de la llar, a més de 200 entitats. Avui la seva activitat perilla. Fa uns mesos un dels propietaris va comunicar a l'entitat que havia d'abandonar l'espai, situat en un dels sectors inclosos al pla de reactivació de la Marina del Prat Vermell.

El local actual, ubicat al carrer Plom, és de propietat privada i forma part d'una illa de naus afectada per la modificació del Pla General Metropolità (PGM) a la Marina del Prat Vermell, una urbanització que va ser anunciada per primer cop el 2006 i que té per objectiu transformar aquesta zona pròxima a la Zona Franca, els usos industrials de la qual estan obsolets, en el nou barri comercial i residencial de la ciutat.

"Barcelona no té lloc per construir i és lògic que es comenci per algun lloc", explica la secretaria de l'associació, Emília Català, que afegeix: "Tenim la mala sort que s'ha començat per aquesta zona". L'entitat haurà d'abandonar les naus abans del 30 d'octubre, abans que comenci el seu posterior buidatge i enderroc, després que els propietaris hagin arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a la construcció d'habitatges de lloguer social.

L'entitat remarca el risc que implica per a la seva activitat el canvi d'espai, ja que la majoria dels quaranta voluntaris que hi treballen actualment viuen a la zona. "Depèn del lloc on ens puguem ubicar perdrem voluntaris", lamenta Català, i afegeix: "Ens sap molt de greu però no hi podem fer més; és impossible per a nosaltres pagar una nau a preu de mercat". L'entitat també disposa d'un tercer local cedit al carrer Santander, que també hauran d'abandonar aquest any, en aquest cas a l'abril.

Català explica que ja han començat a posar-se en contacte amb les diferents administracions per trobar un nou espai on traslladar-se tan aviat com puguin. Demanen un local que els permeti entrar-hi amb tràilers i que disposi d'uns 2.000 metres quadrats per poder emmagatzemar tots els productes que reben mensualment. De moment estan a l'espera i consideren el mes de març la data límit per rebre una resposta. "Alguna cosa trobarem, si no és a la Zona Franca, on sigui", diu esperançada la secretaria de l'associació. "El problema és que treure tot això i posar-ho en un altre lloc és tota una aventura, no és fàcil", afegeix lamentant-se.

L'associació va néixer l'any 1999 amb l'objectiu de donar suport a col·lectius en risc d'exclusió social a través del recapte d'excedents d'una seixantena d'empreses. Actualment té prop de quaranta voluntaris encarregats d'aplegar, gestionar i distribuir productes que van des de roba a sabó de bany. "Que la gent es pugui dutxar i pugui rentar la roba ja no és un tema d'autoestima, sinó que es tracta d'un tema de salut", subratlla Català.