El ‘nen robat’ de Banyoles es querellarà contra els seus pares adoptius per haver-li falsejat la identitat

La demanda que Joan Beamonte Isern ha presentat contra els pares adoptius per haver-lo inscrit com a fill biològic sense ser-ho es transformarà en una querella penal per injúries que el seu advocat, Samuel Guerrero, presentarà pròximament.

Joan Beamonte Isern va viure durant els sis primers anys de la seva vida amb aquests cognoms, però no va ser fins fa sis mesos que va aconseguir recuperar-los. La major part de la seva vida ha tingut els cognoms de la seva família adoptiva. Tot i denunciar reiterades vegades un procés d’adopció ple d’incongruències, no va ser fins fa mig any que va aconseguir que un jutjat de Girona l’avalés per recuperar els cognoms dels seus pares biològics. És el primer cas de la causa dels anomenats 'nens robats' del franquisme que ho aconsegueix.

Aquest matí s’ha celebrat als jutjats de Girona una vista entre els demandants i els representants legals de la família adoptiva. Tot i que el Joan havia tingut dues partides de naixement -l’autèntica, amb el seu nom de naixement, i la que van fer servir els pares adoptius per tornar-lo a inscriure al Registre Civil com si fos fill seu-, la família adoptiva ha negat els fets. Resulta paradoxal perquè en l’anterior procediment civil, que va servir a Beamonte per recuperar els cognoms de naixement, els pares adoptius hi van convenir i van admetre els fets.

Beamonte insisteix que arribarà fins als final perquè vol “que es faci justícia” i que la família adoptiva admeti els fets i “demani perdó”. Ara començarà el camí per la via penal.

Després d’anys lluitant als tribunals, el Joan va aconseguir al juny que un jutjat de Girona anul·lés la seva filiació al Registre Civil amb els cognoms dels pares adoptius i li permetés tornar-se a inscriure oficialment amb els cognoms que tenia quan va néixer. Després d’un període de sis mesos més, el Joan ja té tota la documentació amb els cognoms de naixement, no però sense obstacles, perquè durant la tramitació del DNI li van mantenir el mateix número i per solucionar-ho va haver de començar el procés de zero i tornar a pagar.