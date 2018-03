Autobusos amb menys parades i més freqüència entre Barcelona i l'àrea metropolitana

Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana tindran connexions més directes i més freqüents amb la posada en marxa de dos nous serveis que reforçaran la xarxa d'autobusos. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat una nova oferta de línies exprés, més directes entre el municipi de sortida i Barcelona, i també ha anunciat que augmentarà la freqüència de pas de les línies més saturades de la xarxa.

Els autobusos més directes -AMB Exprés- connectaran els municipis més allunyats de Barcelona amb el centre amb recorreguts amb menys parades. Per exemple, si els usuaris trigaven 45 minuts entre Castelldefels i Barcelona, amb l'autobús exprés podran estalviar-se fins a 15 minuts de trajecte. La creació d'aquest servei no eliminarà les línies convencionals, sinó que serà un reforç. En total, es preveuen posar en funcionament 7 línies exprés amb un total de 55 vehicles.

D'altra banda també es posarà en marxa el servei AMB Metrobús. Aquests autobusos s'afegiran com a reforç a les línies més saturades de la xarxa. Des de AMB volen que el Metrobús passi amb intervals inferiors a 10 minuts, per descongestionar les línies i que la gent hagi d'esperar menys temps a la parada. Es preveu que es posin en funcionament un total de 14 línies de Metrobús, 4 a l'àrea del Baix Llobregat i 10 a l'àrea del Besòs, amb 175 vehicles.

L'AMB preveu que el nombre d'usuari de les rutes que connecten amb Barcelona creixerà en el futur i defensa el reforç de les línies per donar resposta a la demanda i millorar el servei, segons ha dit el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'ens, Antoni Poveda.

Per desplegar aquests nous serveis AMB disposarà d'una flota de 230 autobusos - 25% articulats-, d'aquests un centenar seran de compra nova i de baixes emissions -híbrids o elèctrics- i crearan 240 llocs de treball directes. Al mateix temps que s'implementaran aquests nous serveis, també es crearan 25 punts d'intercanvi a les àrees del Llobregat i del Besòs per facilitar els transbordaments entre tots els autobusos.

La creació d'aquests nous serveis costarà a l'AMB més de deu milions d'euros anuals i es començaran a implementar a partir del dia 21 de març - quan s'estrenarà la línia Castelldefels - Barcelona-, però la xarxa no estarà completament desplegada fins a principis del 2019. AMB calcula que les noves línies Exprés i Metrobús poden arribar als 42 milions d'usuaris anuals.

Accelerar els carrils bus

Poveda ha aprofitat per reclamar a la Generalitat un dels reptes encara pendents, la implementació del carril Bus-VAO, reservats per als autobusos, per poder garantir més velocitat en les vies d'accés a Barcelona i escurçar els temps de viatge.

En el mateix sentit, la Plataforma pel Transport Públic (PTP) ha recalcat que ara tant Generalitat com alguns ajuntaments han de treballar per aconseguir més carrils exclusius perquè els autobusos puguin esgarrapar minuts en els trajectes que es volen agilitzar. "Si no se segmenten les vies per usos més eficients, no s'està incentivant prou el transport públic o el cotxe compartit per sobre de l'ús del vehicle privat", ha defensat el president de la plataforma, Ricard Riol.

En concret, ha proposat implementar un carril específic per als busos, encara que siguin en les hores punta de circulació, per accedir a Barcelona tant des de la la B-23 com des de la a la C-31 i la C-32.

Ha valorat positivament el reforç anunciat en el servei de busos entre Barcelona i els municipis de l'entorn però ha afegit que els carrils bus VAO donarien "agilitat" a aquests vehicles de transport públic en els moments de més embús viari.