Barcelona Activa injecta 28 milions per promoure l'economia de proximitat als districtes amb renda més baixa

L'Ajuntament de Barcelona injectarà aquest any a través de Barcelona Activa uns 28 milions d'euros en els sis districtes amb menys renda i més atur de la ciutat, segons ha anunciat aquest dimarts l'alcaldessa, Ada Colau, al costat del tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, i del regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner. La inversió el 2017 es va situar en aquests 28 milions, xifra que va representar un increment del 78% respecte al 2015, quan es van injectar 16 milions en els districtes amb la renda inferior a la mitjana de la ciutat.

Segons ha remarcat l'alcaldessa, els plans de desenvolupament econòmic (PDE) d'aquests districtes han sigut una eina per a la inversió, ja que dissenyen fulls de ruta de cinc anys per generar activitat econòmica arrelada al territori, reduir desigualtats i garantir una economia diversificada, per la qual cosa –encara no tinguin "el nom més sexi del món"– promouen una economia que transforma la vida dels barris, ha dit l'alcaldessa.

Els districtes en els quals es desenvolupen els PDE són Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí, que concentren el 70% dels aturats de la ciutat i el 70% de la població amb menys estudis, ha explicat Colau, que ha subratllat que les polítiques econòmiques no només han d'atendre vulnerabilitats, sinó que han d'"activar la riquesa de la ciutat començant pel talent que hi ha als barris".

"Hi ha moltíssim talent en tots i cadascun dels barris de Barcelona, el que no hi ha és igualtat d'oportunitats. Cal arribar on no s'arribava prou" i garantir aquesta igualtat, ha sostingut l'alcaldessa al costat de la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel, i el comissionat d'Economia Social, Álvaro Porro.



Pisarello, al seu torn, ha defensat que "eines com aquesta són els llegats d'aquest mandat" dels quals se senten més orgullosos des del govern municipal, perquè són una eina per construir una Barcelona cohesionada i innovadora que protegeix els barris de la precarització i la prepotència dels diners i millora la seva seguretat en promoure que hi hagi activitat.

Pisarello ha carregat contra els "relats catastròfics que [diuen que] Barcelona és un caos", perquè la ciutat té problemes però també moltes iniciatives creadores que l'Ajuntament ha de promoure, i ha defensat que aquests PDE són la prova que hi ha una altra manera de fer economia i que no cal resignar-se a l'economia especulativa que expulsa els veïns dels seus barris, ha dit.



L'Ajuntament ha presentat el PDE de Sant Martí, que posa l'accent en la innovació i la manufactura digital, amb projectes com el Taller per a la Materialització i el Desenvolupament de Conceptes (TMDC), una cooperativa de treball finançada pel programa 'Impulsem el que fas 2017' amb 30.000 euros. El PDE s'ha presentat al costat de la presidenta de la cooperativa, Tine Schorn.

El TDE de Sant Martí té entre les seves prioritats apropar els recursos d'ocupació als seus barris, dinamitzar les empreses de polígons industrials, impulsar la innovació social digital i promoure projectes d'economia social i solidària, com Eix Pere IV i el Hub de la Bicicleta, ha explicat Montaner.

Amb el de Sant Martí, ja estan en marxa els PDE dels sis districtes amb més atur i menys renda, que inclouen en total 259 mesures, de les quals 114 s'han activat el 2017 i 200 s'hauran desplegat en acabar aquest any, amb la previsió que el 2019 estiguin en funcionament el 85%.