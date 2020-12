Barcelona congela tarifes al Bicing i les encareix al Tibidabo per incloure amb l'entada el nou funicular

En plena crisi sanitària i econòmica, l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda aquest dimarts als nous preus per fer ús dels serveis i equipaments de la ciutat amb dues premisses clau: la congelació de la majoria de tarifes i la inclusió de la possibilitat d'aplicar descomptes de fins al 15% per a tots els cursos i tallers que es facin a distància per tal d'incentivar-los. La rebaixa per a les sessions online s'aplicarà en centres cívics, ludoteques, casals de barri i centres de joves i de gent gran. La congelació de tarifes afectarà serveis com el Bicing, que tornarà a aplicar els preus estrenats quan es va fer la renovació total de la flota de bicicletes. Si es paga per ús, l'abonament anual costa 35 euros, amb diferents fraccions de preu per cada mitja hora en funció de si es fa servir bicicleta elèctrica o mecànica; i, si s'escull la tarifa plana de 50 euros, la primera mitja hora d'ús d'una bici mecànica és gratuïta.

També es mantenen preus als equipaments esportius, al Zoo -21,4 euros l'entrada d'adult, 12,95 euros per a infants d'entre tres i 12 anys i 94,05 euros el passi anual familiar- i al Parc Güell -l'entrada d'adult per a la zona monumental costa 10 euros, els infants entre set i dotze anys paguen set euros i els veïns dels barris del voltant o totes les persones inscrites al registre Gaudir Més hi tenen accés gratuït, com els menors de set anys-. On sí que hi ha canvis és al parc d'atraccions del Tibidabo, que inclourà una tarifa per fer ús de la nova Cuca de Llum, el funicular que està previst que es posi en marxa al juny.

Les noves tarifes, que s'aplicaran quan s'estreni el funicular, inclouran tant el viatge amb les llançadores Tibibus des de Sant Genís i des de la plaça Kennedy fins a l'estació inferior del funicular, a la plaça del Doctor Andreu, com el trajecte de pujada i baixada amb la Cuca de Llum, que es concep com una atracció més del parc.

Menys cotxes al Tibidabo

L'entrada d'adult costarà 35 euros -fins ara en costava 28,5-, la dels infants de menys d'1,2 metres d'alçada costarà 14 euros -fins ara en costava 10,3- i serà gratuïta per als que no arribin als 90 centímetres. Si només es vol accedir a l'àrea panoràmica, el preu serà de 19 euros per a adults i 10,5 euros per als infants d'entre 90 i 120 centímetres. El canvi tarifari busca, segons l'Ajuntament, fomentar que més gent arribi al parc amb mitjans de transport sostenibles.

El trajecte de pujada i baixada en el nou funicular, si no s'agafa amb l'entrada del parc, costarà 12 euros, amb un bitllet reduït de sis euros per a qui estigui registrat a Gaudir Més i un de social de 3,5 euros. Si es vol anar al parc d'atraccions en cotxe, el preu de l'aparcament serà de 13 euros al pàrquing ubicat al cim i de 4,2 euros al de Sant Genís.

Quant als equipaments culturals, hi ha una única excepció a la congelació generalitzada de tarifes: la pujada a la Fundació Mies van der Rohe, l'entrada general de la qual passa de cinc a set euros. Els menors de 16 anys i els usuaris de la Targeta Rosa hi podran continuar accedint de forma gratuïta.