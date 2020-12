Barcelona ampliarà quatre CAP i n'obrirà un de nou

Quatre centres d'atenció primària (CAP) de Barcelona ampliaran el seu espai i se n'obrirà un de nou en un barri. Aquest és l'acord al qual han arribat l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, a través del Servei Català de la Salut, i ja s'han escollit les ubicacions, però la previsió és que els equipaments no funcionin fins al 2024. Es calcula que es necessiten uns tres anys –36 mesos– per fer els concursos per a la construcció dels centres i executar les obres. Els CAP que s'ampliaran són els del Raval Nord, el Gòtic, el Besòs i el Fort Pienc. Pel que fa al nou equipament, es farà al barri del Congrés i els Indians, on els veïns han d'anar al CAP de Maragall.

"És una notícia esperada", ha valorat la regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, que ha afegit que la pandèmia "ha posat una càrrega molt forta" sobre l'atenció primària, que pateix falta d'espais. "Ha de ser pròxima i accessible", ha definit el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, que ha admès que "a Barcelona sempre és una assignatura complexa de resoldre perquè no és fàcil obtenir espais". Comella s'ha compromès a avançar en la construcció dels centres "tan ràpid" com es pugui. Però mentre els equipaments no siguin una realitat, la planificació inclou fer servir mòduls "per permetre esponjar" les necessitats que tinguin els centres.

Segons Salut, els CAP que s'ampliaran fan entre 1.000 i 1.500 metres quadrats. "Gairebé en tots es doblarà el nombre de metres", ha assegurat Comella, que ha dit que cal executar les obres "com més aviat millor". El director ha explicat que aquest any l'atenció primària ha funcionat al 110% de la seva capacitat per l'impacte del covid-19 i ha xifrat en 35 milions d'euros la inversió que es calcula que farà la Generalitat per construir els cinc equipaments, que s'ubicaran en solars que ha cedit l'Ajuntament. Tarafa també ha admès que la mobilització dels veïns, "que no han defallit batallant i insistint" per reclamar uns CAP en condicions, ha sigut "un esperó" per a l'administració.

Les ubicacions definitives

El del Raval Nord se situarà finalment a l'antiga Capella de la Misericòrdia i és el projecte més avançat, ja que està en fase de concurs. El del Gòtic anirà a l'edifici municipal del carrer Pi i Sunyer. En aquest cas Tarafa ha reconegut que encara es treballa per determinar quins serveis de l'Ajuntament hauran de traslladar-se i quins podran compartir espai amb el CAP. El del Besòs es construirà al solar que s'alliberarà amb l'enderroc de l'antic cinema Pere IV, al costat de l'actual, amb el qual connectarà a través d'una passera. El del Fort Pienc serà en un solar a la cruïlla del carrer Nàpols i la Gran Via. Pel que fa al nou equipament, al barri del Congrés i els Indians, s'ubicarà en un solar a la cruïlla dels carrers Cardenal Tedeschini i Pardo.