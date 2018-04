Barcelona busca nova seu per la Casa Àsia davant del possible desnonament

L'Ajuntament de Barcelona està buscant una nova seu per a la Casa Àsia, una institució de promoció de la cultura i les relacions institucionals i econòmiques amb els països asiàtics, que té una ordre de desnonament del seu actual emplaçament per impagament del lloguer. En el marc de la recerca d'una nova seu, el consistori ha localitzat aquesta setmana dues ubicacions alternatives possibles, amb l'objectiu que es pugui acostar a la ciutadania allotjant-se el més aviat possible en un dels "pols de desenvolupament econòmic" de la capital.

La Casa Àsia, nascuda el 2001 fruit d'un conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Afers Estrangers, la Generalitat, l'Ajuntament de Madrid i el de Barcelona, es va instal·lar inicialment al Palau Baró de Quadres de la capital catalana, però el 2013 es va traslladar al pavelló de Sant Manuel del conjunt modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'impagament del lloguer de la seu, propietat del Patronat de l'Hospital de Sant Pau, ha comportat un procés judicial que ha culminat amb una ordre de desnonament, segons el consistori.

El primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea de relacions institucionals, Gerardo Pisarello, ha explicat que el consistori "està dedicant tots els recursos al seu abast per salvar Casa Àsia" i ha lamentat "els incompliments i la passivitat de l'Estat i la Generalitat, que vénen de lluny". "Per Barcelona és estratègic reforçar els vincles culturals, econòmics i tecnològics amb el continent asiàtic i Casa Àsia és una eina clau per fer-ho possible", ha afegit el primer tinent d'alcalde.

El consistori pretén que, amb el canvi de seu forçat pel desnonament, que Casa Àsia s'acosti a la ciutadania i se situï en una ubicació estratègica perquè aprofiti el seu "potencial" en l'àmbit de la innovació, la tecnologia i l'economia emergent de la ciutat.