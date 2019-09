La Barcelona de Colau bat tots els rècords turístics

El turisme no ha deixat de créixer a Barcelona amb Ada Colau com a alcaldessa tot i el discurs dels comuns sobre la necessitat de posar-hi límits –i algun estrip com el de l'exregidora de Ciutat Vella, Gala Pin, comparant els creueristes amb una plaga de llagostes–. El 2019, de fet, està sent un any de rècord. I no només pel que fa a pernoctacions hoteleres, que han crescut un 7,2%, sinó també pel que fa al nombre de persones que s'han allotjat en apartaments turístics entre els mesos de gener i agost (un 14,2% més) i els que han passat per la ciutat amb un creuer (un 5,4% més). En el que portem d'any la ciutat ja ha rebut 8,1 milions de turistes. Pugen tots els indicadors. I el regidor de Turisme, el socialista Xavier Marcé, ho ha presentat avui com una "bona notícia" i ha deixat clar que no volen donar cap missatge contra el turisme. I que el que cal, sota el seu punt de vista, és gestionar-lo millor perquè, si no, "serà difícil de suportar".

El nou responsable de l'àrea no defensa el decreixement, sinó certa "contenció". O més ben dit, ampliar l'àrea que concentra els turistes –uns 30 quilòmetres quadrats, ha dit– i diversificar-la: atraure més visitants que vinguin per l'oferta cultural o els negocis i menys dels de sol i platja. Avui ha atès la premsa després de reunir-se amb actors econòmics i turístics de la ciutat per fer un balanç de la situació. La trobada, de fet, l'ha capitanejat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que després s'ha indisposat, i s'ha fet mentre l'alcaldessa, Ada Colau, volava de tornada a Barcelona després de representar la ciutat a la Cimera del Clima.

Marcé ha tornat a fer servir expressions que, durant el mandat passat, van desaparèixer de l'argot del govern, com fer de Barcelona una ciutat "business-friendly", i s'ha compromès, davant dels representants dels comerciants, a millorar aspectes com el de la il·luminació de Nadal, després de les crítiques per la falta de llum que va generar l'última campanya. El canvi, això sí, es preveu més de cara a l'any que ve, perquè aquest desembre el que es farà és il·luminar algun espai més i ampliar els horaris comercials. Amb tot, Marcé ha llançat l'eslògan: "Volem que el 2020 Barcelona brilli més que mai". Una declaració d'intencions poc imaginable quan els comuns governaven la ciutat en solitari.

Amb les xifres a la mà, entre els mesos de gener i agost Barcelona ha atret 8,1 milions de turistes, dels quals 5,7 milions han fet nit en un hotel i 2,4 en un apartament turístic, tot i els mals auguris que va fer el Gremi d'Hotels, que, després de l'1-O i d'algunes accions de protesta contra el turisme, titllava de "fatídica" la caiguda de turistes. Les dades del Gremi recullen ara un creixement més contingut, del 5%, que el de l'enquesta d'ocupació hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística que ha presentat l'Ajuntament i que situen la pujada en un 6,3%. La xifra de 5,7 milions de turistes en hotels i 14,6 milions de pernoctacions és la més alta de la sèrie analitzada. Marcé, però, ha evitat parlar de rècord i ha demanat esperar al tancament de l'exercici per fer les valoracions.

El que creix és l'arribada de turistes estrangers, i això compensa de llarg la baixada del turisme espanyol, que cau un 3,6%. En total, els turistes han fet més de 22 milions de pernoctacions a la ciutat. Per països de procedència, els més habituals són França, els Estats Units, el Regne Unit i Itàlia. L'aeroport del Prat també ha batut rècord, 35,6 milions de passatgers, i els creueristes han crescut un 5,4% –més de dos milions–, però Marcé ha declinat avançar en la idea apuntada per Colau de limitar el creixement de l'aeroport i el port i ha fet incidència en la necessitat d'introduir millores per reduir la contaminació.

Habitacions i intercanvi de pisos

El regidor, tot i defensar que no disposen de dades sobre quants apartaments turístics funcionen de manera il·legal, sí que s'ha aventurat que representen una forquilla d'entre el 7% i el 9% sobre el total de l'oferta, i ha demanat implicació a Airbnb per fer front a la il·legalitat. Ha alertat que, tot i els mecanismes de control, de manera constant van apareixent noves fórmules d'allotjament, com el lloguer d'habitacions, que no està regulat, o l'intercanvi de cases, que pot ser una via per convertir un habitatge en un pis turístic encobert. Per això, segons Marcé, Barcelona hauria de poder disposar d'una legislació que entengui les especificats de Barcelona com a ciutat turística.

Fora el llaç groc de les Corts

Marcé, que també és regidor del districte de les Corts, ha explicat durant la compareixença que han despenjat el llaç groc de la façana del districte i que ho han fet per "respecte" a la normativa electoral. El districte de les Corts té un regidor socialista i un president de Cs i la decisió de despenjar el llaç ha agafat per sorpresa la resta de formacions.