Barcelona i la Creu Roja atenen 465 immigrants arribats des de la costa andalusa en dues setmanes

En els últims quinze dies han arribat a Barcelona 465 migrants des de les costes andaluses, un dels punts calents del flux migratori a l’Estat. D’aquests, 404 eren homes, 22 dones i 39 van manifestar ser menors d'edat. Dues setmanes després que activessin un operatiu d'emergència d'atenció a migrants, l'Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja han presentat aquest divendres conjuntament el balanç de persones arribades i acollides a la ciutat.

Només 267 dels atesos s'han allotjat en els equipaments que l'Ajuntament ha cedit temporalment a la Creu Roja o en les pensions amb què el govern municipal ha arribat a un acord. “Tant l'Ajuntament com la Creu Roja creiem que són necessaris recursos extraordinaris i, per això, hem habilitat 172 places en el Centre d'Acolliment Nocturn d'Emergències (CANE) i en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUES)”, ha informat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

Prop de 200 nouvinguts van contactar amb coneguts i familiars, sense necessitar aquest tipus d'allotjament, i molts d'aquests van manifestar que volien seguir la ruta migratòria cap a altres països europeus, principalment França i Bèlgica. L'entitat considera que no té sentit mantenir-los als centres un cop atesos, ja que les places són limitades, si no presenten cap problemàtica de salut i no volen quedar-se a Barcelona. Es prioritzen, però, els menors –que entren directament en el circuit de protecció d'infants– i les dones.

Sis milions municipals

"Per primera vegada s'uneixen dos drames. Per una banda, el dels subsaharians, que marxen del seu país per misèria i desigualtat; per l'altra, persones que podrien ser refugiats, perquè fugen de la guerra en països com Libèria i Sierra Leone", ha explicat Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya. A més a més, Morist ha assenyalat que en només tres mesos ja han entrat 20.000 persones al país, tenint en compte que les xifres "més complexes" van ser l'any 2000, amb l'arribada de prop de 25.000 migrants. “Superarem aquesta dada, però, encara que això espanti, darrere hi ha persones i històries”, ha afegit.

El tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha assegurat que Barcelona ha "reforçat" els pressupostos per a l'atenció dels migrants en sis milions i ha criticat que l'Estat sigui receptor de 330 milions d'euros del fons europeu i no els destinin a l'acollida. “Si volen apartar-se, que ho facin, però que ens donin els recursos a les ciutats”, ha dit. També ha estès la responsabilitat al president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha reclamat “concreció” en les places disponibles per a l'acollida de refugiats: “Celebrem les bones intencions i declaracions de principis, però volem la ubicació i les condicions per saber si podem comptar amb les places o no”, ha conclòs.