Barcelona prova a l'Eixample una targeta de fidelització per al comerç de proximitat

Com la targeta del supermercat o de les botigues de cadenes de roba, però pensada per al comerç de barri. Barcelona ha posat avui en marxa una targeta de fidelització per al petit comerç. De moment, al Mercat de Sant Antoni i als establiments de l'eix comercial del barri i la idea és estendre-la, durant les pròximes setmanes, al Mercat del Ninot i a altres eixos del districte de l'Eixample. I, a partir del febrer de l'any ve, la idea és que la targeta, que es presenta amb el nom de Viba Barcelona, arribi a altres zones de la ciutat. L'objectiu és que aquest sistema ajudi els mercats i el petit comerç a fidelitzar la clientela i poder oferir descomptes similars als que ofereixen els grans establiments.

La targeta es podrà tenir en format físic o digital –a través d'una aplicació per al mòbil– i donarà un avantatge mínim d'un 1% de descompte en la compra. A partir d'aquí, cada comerç podrà decidir si incrementa aquest percentatge o ofereix altres avantatges com ara ofertes temporals. El carnet també servirà per aconseguir beneficis com ara cupons de descompte als aparcaments municipals o per al Zoo i els museus de la ciutat. La iniciativa se suma a la que ja està en marxa al Besòs, on es proba la moneda local, que també busca enfortir el vincle entre els veïns i els mercats i el conjunt de petit comerç de la zona.

Els comerços que se sumin a la iniciativa de la nova targeta tindran un identificatiu amb un codi QR, que si es llegeix amb el mòbil ja donarà informació dels descomptes disponibles. Els usuaris podran consultar el seu saldo, el directori d'establiments que accepten la targeta, les ofertes vigents i altres promocions.

El regidor de Comerç, Agustí Colom, ha explicat que la iniciativa neix de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Fidelitza, integrada per entitats representants del comerç de proximitat de Barcelona i mercats municipals com ara Fundació Barcelona Comerç, Pimec Comerç i Barcelona Oberta, entre d'altres. Colom ha destacat que l'objectiu del projecte és obrir una nova via de promoció per als comerços de proximitat i facilitar la seva digitalització amb una eina que pot ajudar els establiments a estudiar el seu perfil de clients. De moment, avui ja s'han pogut fer les primeres compres amb la targeta Viba a diferents establiments del barri de Sant Antoni, que és el camp de proves per anar-la estenent.