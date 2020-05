Barcelona obre les terrasses i la Paeria porta a Fiscalia els abusos destapats per l’ARA: les claus del dia, amb Antoni Bassas (25/05/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dilluns 25 de maig del 2020. Dia de canvi de fases. També de canvi de temps en alguns indrets: està plovent o plovisquejant en força comarques del sud i de Ponent. Avui no plourà a tot arreu però a la tarda també hi haurà ruixats al Pirineu i Prepirineu. Dilluns mig ennuvolat i amb un ambient tan fresc com ahir.

1. Barcelona, les regions metropolitana nord i metropolitana sud passen avui a la fase 1, és a dir, ja pot haver-hi reunions de 10 persones com a màxim i les terrasses de bars i restaurants ja podran obrir. Els cementiris de Barcelona i la seva àrea metropolitana reobren avui per fi.

Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i l'Aran ja entren a la fase 2, amb reunions permeses de fins a 15 persones.

En el cas de Barcelona passa que no es pot anar a l'Hospitalet, posem per cas, a la vorera del davant, a fer una copa de vi en una terrassa, o anar a veure un parent, perquè son àrees sanitàries diferents. La consellera Vergés diu que s'estan pensant unificar Barcelona i l'àrea metropolitana en una sola regió sanitària: "Estem treballant aquesta proposta i, si la tendència és prou bona per avançar en les fases de desconfinament, treballant-ho amb els ajuntaments, que no només és Barcelona sinó tot l'àmbit de les metropolitanes. Ens ho plantejarem de cara a la setmana que ve".

2. I atenció, perquè ara ve la notícia: mantenir aquest ritme de desconfinament suposaria que fins d'aquí sis setmanes, és a dir, el 6 de juliol, no s'acabarien les fases i no seria possible viatjar per dins d'Espanya. Però el govern espanyol no descarta accelerar el procés de desconfinament amb la vista posada en la temporada turística d'estiu i escurçar les fases de dues setmanes a només una. Ahir el ministre Illa va declarar: "El pla de transició a la nova normalitat que es va aprovar en el seu moment estableix que s'ha d'estar un període de 14 dies en cada fase. De tota manera, en funció de com evolucioni l'epidèmia a cada una de les unitats territorials estudiarem si hi ha opcions de modificar-ho. De moment el que està vigent és el que es va aprovar en el seu dia, però lògicament la voluntat del govern es aplicar l'estat d'alarma allà on sigui necessari el mínim temps necessari”.

3. La ciutat de Barcelona té més de 9.000 negocis dedicats a la restauració, però en gairebé tres de cada quatre locals barcelonins que tenen terrassa només hi poden posar una o dues taules. El Leandre Ibar i la Paula Solanas expliquen aquí esperances i dubtes de restauradors davant l'obertura que avui comença.

La Vila Olímpica i el Barri Gòtic són els que tenen més oferta de terrasses en relació amb la seva població: unes 25 places per cada 100 habitants. Els segueixen la Dreta de l'Eixample i la Barceloneta.

4. 35 morts registrades a Catalunya en les últimes hores per covid-19. 11.835 en total. No hi ha hagut cap cas nou d'ingrés en centres hospitalaris o en UCIs. Al contrari: ahir quatre persones en van sortir, però ara mateix encara hi ha 210 malalts ingressats en estat greu.

A Espanya baixen el nombre de contagiats. Fa una setmana que hi ha menys de 100 morts al dia.

I al món, més de 347.000 persones han mort per covid-19 fins ara, 97.700 als Estats Units.

5. El periodisme té conseqüències: la Paeria portarà a la Fiscalia els casos d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida que va destapar dissabte el diari ARA. El consistori que encapçala Miquel Pueyo va anunciar ahir que portaran a la justícia les denúncies de diverses alumnes contra Antonio Gómez, exdirector i professor de l'escola municipal.

En una investigació publicada aquest cap de setmana, l'ARA va revelar els abusos que Gómez i un segon professor, Rubén Escartín, van perpetrar a desenes d'alumnes, moltes d'elles menors. El 2018 nou d'aquestes noies van denunciar els dos professors per abusos entre els anys 2001 i 2008, però el cas havia prescrit i es va acabar arxivant. Ara, però, han aparegut més noies que van patir les actituds i males praxis de Gómez durant els últims anys que va ser a l'Aula, fins al 2019.

6. Jordi Sànchez no podrà sortir a treballar a la Crida, tal com havia demanat. Tot i que dijous el departament de Justícia va informar que la junta de tractament de Lledoners ho avalava, ahir el mateix Sànchez va explicar que divendres li van comunicar que la junta havia rebutjat la seva proposta de sortir cinc dies a la setmana dotze hores diàries per compaginar l'activitat que ja feia de voluntariat amb la laboral. Sànchez va carregar durament contra el departament de Justícia de la Generalitat, a qui va acusar d'haver canviat de criteri, i fins i tot va parlar de "mala praxi". Hores més tard, la conselleria emetia un comunicat en què explicava que tot plegat havia sigut un "error de comunicació".

7. El primer partit de la Lliga espanyola de futbol podria disputar-se l'11 de juny, en la línia de l'anunci del president Pedro Sánchez, que va assegurar dissabte que el futbol tornaria a partir del dia 8.

8. Us recomanem aquest article d'Anna Jolonch, doctora en ciències de l'educació, que recull la nostra crida de trobar "respiradors per a l'educació" en el curs que ve i es fa aquesta pregunta: "Què està passant al món de l'educació?, per què no sabem generar la mobilització de país tan necessària?, què fa tan difícil sumar esforços?".

Respiradors per a l’educació

9. Un segle i mig després, el ple de Berga fa oficial la suspensió de la festa de Corpus: els regidors van votar en contra de celebrar la Patum durant la setmana de Corpus. Tampoc es podrà fer al setembre, com desitjava l'equip de govern, sobretot per la impossibilitat de controlar l'aforament d'una festa a l'aire lliure que es mou per tota la ciutat. Així, s'espera que divendres, en la reunió ordinària del Patronat, es cancel·li definitivament fins a l'any vinent. Els últims Corpus sense Patum van ser els de la Guerra Civil (1937 i 1938). Ara bé, aleshores el ple "no es va arribar ni a celebrar".

Fins aquí les claus del dia, d'aquí uns minuts tornem amb l'anàlisi de l'actualitat. Que tingueu un bon dilluns i una bona setmana.