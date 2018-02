Barcelona Global impulsa un congrés internacional per millorar la gestió del turisme

Deixar de parlar dels problemes del turisme a Barcelona i començar a pensar en les solucions. Aquest és l'objectiu de la primera edició del congrés internacional sobre turisme que Barcelona Global portarà a la ciutat el proper 21 de març. Sota el nom 'Barcelona Global Summit: Innovation in urban tourism', l'entitat privada vol proposar "una agenda de solucions concretes" per millorar la gestió del turisme a la capital catalana.

"Necessitem un debat objectiu sobre el model turístic de Barcelona, un debat que deixi de parlar de manera gremial i tingui la major transversalitat possible", ha reivindicat aquest dilluns en roda de premsa el president de Barcelona Global, Gonzalo Rodés. És per això que el congrés compta amb el patrocini de multitud d'agents del sector, en principi allunyats entre sí, com ara el Gremi d'Hotels o la plataforma de consum col·laboratiu Airbnb. "Al final tots volem el mateix, ser una bona destinació", ha afegit el vicepresident de Barcelona Global, Pau Guardans.

Reflexionar sobre el model de gestió

Així, el Barcelona Global Summit vol ser una oportunitat per reflexionar sobre el model de gestió del turisme a la ciutat com a motor de desenvolupament econòmic, benestar i projecció internacional de la ciutat i els seus veïns. "Hem d'aconseguir posar solució a les externalitats negatives del turisme i aconseguir que els barcelonins en percebin també les positives", ha reivindicat Guardans.

Per aprofundir en aquest debat, el Summit presentarà les conclusions a què ha arribat Barcelona Global per millorar la gestió del turisme a Barcelona, basades en l'anàlisis de casos d'èxit de Nova York, Miami, Ciutat del Cap i Amsterdam. "El turisme ha viscut moments complicats i hem parlat més dels problemes que de les solucions. És hora de revertir-ho i pensar en positiu", ha conclòs el CEO de Barcelona Global, Mateu Hernández.