Barcelona busca millorar l'atenció de la Guàrdia Urbana a la violència masclista

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha intervingut en més de 2.500 avisos per violència masclista fins a finals de setembre, cosa que representa un augment en relació a l'any anterior, quan va atendre 1.533 requeriments per aquesta problemàtica. L'Ajuntament presenta ara un nou pla per augmentar els recursos i la preparació del cos en prevenció, detecció i atenció a les dones víctimes de violències masclistes. Una mesura que es debatrà en el ple d'aquest dimecres.

Les accions previstes persegueixen, per exemple, més eficàcia en la resposta i ajudar les víctimes a l'hora d'accedir als serveis d'atenció municipals, així com millorar la coordinació amb els Mossos.

"És una mesura important, perquè és un cos que té un contacte directe amb la ciutadania i té una responsabilitat important davant la lluita contra les violències masclistes", assegura la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

Per això, indica, s'ha reforçat la coordinació, però des d'una mirada de la prevenció i l'atenció als diferents tipus de violència masclista, també en casos més lleus que no estan reconeguts en el Codi Penal.

De fet, el grup de prevenció i detecció de les violències masclistes durant l'estat d'alarma va concloure que els procediments dels casos greus funcionen correctament, però que s'havia de crear un procediment operatiu policial i de coordinació entre els diferents serveis per les intervencions en situacions sense indicadors penals.

Entre les accions que es faran l'any que ve hi ha, per exemple, donar més pes als Equips de Policia de Barri en matèria de violències masclistes. Fins ara han tingut una persona referent en aquesta matèria per representar la Guàrdia Urbana als circuits territorials contra les violències masclistes. A partir d'ara, però, aquests equips també assumiran les funcions d'anàlisi, coordinació i seguiment de casos.

Nova formació

Es farà formació a les persones referents en cada territori sobre actuació policial en situacions de violència de gènere i sobre com incorporar la perspectiva intercultural en la detecció i l'abordatge de les violències masclistes. També es desenvoluparà una formació a tota la plantilla sobre la detecció de tràfic de persones i s'elaborarà un procediment organitzatiu i operatiu per la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans.

El pla també preveu millorar la coordinació amb els Mossos i modificar el procediment intern de gestió d'incidents a la Sala Conjunta de Comandament (compartida amb altres cossos): regulant la informació a aportar a les patrulles en casos de violència masclista, establiment d'alarmes i la codificació d'incidents.