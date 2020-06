Barcelona i Lleida passaran a la fase 3 demà passat o dijous i atac a un pis de joves migrants de Premià de Mar: les claus del matí, amb Antoni Bassas (15/06/2020)

Bon dia des de l’ARA, és dilluns 15 de juny del 2020. Tornen els ruixats: aquesta tarda afectaran sobretot comarques de Girona i de la Catalunya Central, però demà, ja des del matí, s'estendran per molts indrets. L'ambient serà fresc per a l'època fins Sant Joan.

1. Una notícia d’aquesta nit: un grup de veïns organitzat ha atacat amb pedres un pis de Premià de Mar on viuen joves migrants, tal com ha denunciat a través de les xarxes la Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR), que ha compartit imatges en què es veuen el llançament d'objectes i els insults als joves. El vídeo mostra com els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han acudit al lloc dels fets i els joves que atacaven l'edifici s'hi han encarat.

Agressió a joves migrats a #PremiàdeMar. Un grup organitzat llença pedres i increpa un habitatge. No tolerarem racistes als nostres pobles! #AlertaUltra pic.twitter.com/K22OpengQF — UCFR Premià (Unitat Contra el feixisme i racisme) (@UCFR_Premia) June 14, 2020

2. Barcelona i Lleida també passaran aquesta setmana a la fase 3, fase a la qual entren avui Girona i la Catalunya Central. Fonts de Presidència concretaven que l'objectiu és que el pas es pugui fer dijous o, si és possible, dimecres. El que es vol evitar són les acumulacions de mobilitat coincidint amb Sant Joan. Aquesta va ser la petició de Quim Torra a la videoconferència de presidents de diumenge, l'última, perquè quan toqui la mitjanit del dissabte 20 al diumenge 21 de juny s’acabarà l’estat d’alarma: “Dilluns el Procicat proposarà que tot Catalunya passi a la fase 3, vistos els resultats de l’evolució de la epidèmia, i que la fase 3 s’implanti durant la mateixa setmana, sense haver d’esperar set dies més. Creiem que els resultat ho avalen”.

Pedro Sánchez va dir que això depenia de les autoritats sanitàries, i va parlar de la taula de diàleg: “No tindré cap problema que se celebri al mes de juliol. Entre altres coses, perquè voldrà dir que aquesta emergència sanitària està superada i serà una notícia extraordinària per a tots”.

Dissabte a la nit s'obriran les fronteres espanyoles per als països de l’espai Schengen, excepte en el cas de Portugal, que ha demanat obrir una setmana més tard.

I avui arriben a Mallorca 47 avions amb turistes alemanys. Son part d’una prova pilot del govern alemany. Els turistes aniran a la platja de Palma i la badia d’Alcúdia. Han pagat 200 euros per una setmana a mitja pensió, vol inclòs.

3. Pedro Sánchez també va anunciar ahir un pla de suport al sector de l’automòbil de 3.750 milions d’euros. Més de 1.500 milions aquest any i els 2.200 restants a partir de l’any que ve. El pla inclou ajudes per valor de 250 milions d’euros a la renovació del parc de vehicles per un altre de més eficient.

4. A França, el president francès Emmanuel Macron va anunciar que a partir d’avui tot el territori continental del país passa a zona verda. Dilluns de la setmana que ve, dia 22, “les guarderies, les escoles i els instituts acolliran tots els alumnes de manera obligatòria i segons les regles de presència normal”. Els nens i nenes tornaran a l’escola durant dotze dies, ja que el curs escolar acaba el 4 de juliol, i els bars i restaurants de la regió de Paris ja podran acollir clients a l’interior, com ja era el cas a la resta del país.

5. L’actual presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha tornat a guanyar les eleccions al secretariat amb un total de 6.078 vots, mil més que els que va obtenir ara fa dos anys. En segona posició s’ha situat el periodista i exdiputat de la CUP Antonio Baños, amb 5.283 vots, que ja va descartar anar de president de l'entitat per motius laborals. En declaracions a l’ARA, Paluzie va admetre que no s’esperava treure més vots que fa dos anys tot i el desgast que implica està en primera línia.

6. El Tribunal Suprem ha tombat el decret de la Generalitat Valenciana de fer servir només el català quan es comuniqui amb els governs català o balear. El decret de la Generalitat Valenciana establia que en els documents entre la Generalitat Valenciana i la de Catalunya, o amb el Govern Balear, és a dir, si es tracta de comunicacions amb comunitats “pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià, es redactaran en aquesta llengua”. La traducció al castellà es faria si es demanés. En dues sentències el Suprem constata que és l'Estat, segons la Constitució, qui té la competència exclusiva per regular el procediment administratiu comú.

El president Torra va assegurar ahir que la Generalitat seguirà comunicant-se en català, “llengua comuna”, segons va dir a Twitter. “Acatar aquesta sentència seria acceptar una burla monstruosa i ignominiosa a la llengua”, va afegir.

Acatar aquesta sentència seria acceptar una burla monstruosa i ignominiosa a la nostra llengua. Per descomptat, la Generalitat de Catalunya seguirà comunicant-se en català, llengua comuna, amb els governs de les Illes i del País Valencià. https://t.co/aQooZfklwX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 14, 2020

7. Un nou mort afroamericà encén els EUA. Rayshard Brooks, de 27 anys, va rebre tres trets per l’esquena mentre fugia. Estava dormint dins un cotxe, en un pàrquing. Durant els més de 25 minuts que va durar la detenció, Brooks va respondre a totes les preguntes, va fer cas de les indicacions amb respecte i amb un bon to i va acceptar fer els exercicis que se li van sol·licitar. Després de donar positiu en la prova d’alcoholèmia, un policia va intentar emmanillar-lo. És aquí quan es va iniciar un forcejament entre dos policies que va acabar amb els tres trets. L’alcaldessa d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, va demanar perdó a la família de la víctima. “No hi ha paraules prou fortes per expressar amb sinceritat com lamento la vostra pèrdua”.

8. Si us agrada cuinar, no us perdeu aquestes sis salses per llepar-se’n els dits que presenta Trinitat Gilbert: salsa de tomàquet, pesto, cèsar, balandra, salmorreta i romesco.

Fins aquí les claus del dia. Tornarem més endavant amb l'anàlisi i el Cafè de la Lliga, amb Toni Padilla.