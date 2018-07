Barcelona atorga la Medalla d'Or a Oriol Bohigas i Josep Fontana

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat, en l'últim ple del curs, la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'arquitecte Oriol Bohigas, per ser un "personatge decisiu" en la configuració de la ciutat actual a escala arquitectònica i cultural. També s'ha donat el vistiplau al mateix reconeixement per a l'historiador Josep Fontana per ser "un ciutadà compromès amb Barcelona" i "militant per la justícia i rebel contra la injustícia".

Més polèmiques han sigut, en canvi, les medalles que s'han atorgat en paquet a ciutadans i entitats que s'ha considerat que amb la seva feina professional o social han contribuït al "desenvolupament de la consciència ciutadana. El PP i Cs s'han oposat al reconeixement de l'Associació Catalana de Drets Civils, creada per familiars d'exiliats i presos polítics. La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha criticat que es qualifiqui "d'herois aquells que només són fugits de la justícia", en referència als polítics exiliats.

El PDECat, en canvi, ha criticat que s'hagi inclòs en aquests reconeixements la periodista Susanna Griso. La llista també inclou, a proposta del ple, la geògrafa Mercè Tatjer, l'actriu Rosa Maria Sardà i l'esportista Ander Mirambell.