Barcelona replanteja la mobilitat dels laterals de la Diagonal i la Gran Via

Barcelona ha retirat les tanques que impedien la circulació de cotxes per alguns trams dels laterals de la Gran Via i la Diagonal. Aquests espais queden reoberts al trànsit durant les festes i, a partir del mes de gener, l'Ajuntament preveu instal·lar-hi uns nous senyals que limitin la velocitat a 30 km/h i que obliguin els vehicles a girar a la dreta sempre que sigui possible i tinguin el carril bici a la calçada. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, assegura que el que es busca és reordenar aquests espais, que van ser dels primers a pacificar-se durant la desescalada, perquè deixin de ser vies ràpides per evitar el tronc central i passin a servir per accedir a pàrquings o fer el repartiment comercial.

Després que Betevé avancés que les tanques que impedien el pas de cotxes pels laterals havien desaparegut, la tinent d'alcalde ha explicat que és una decisió que s'ha pres per "garantir el pas" als comerços durant el període de festes, però que a partir de gener es recuperarà certa pacificació. Serà amb un esquema diferent, perquè els cotxes sí que hi podran accedir per recórrer algun tram, però estaran obligats a desviar-se sempre que sigui possible. Els trams de carril bici que encara no són a la calçada començaran a baixar-hi a partir de la primavera.

"És una solució tècnica que permet garantir que els laterals de la Gran Via i la Diagonal estan en aquesta lògica de ciutat pacificada i saludable", ha defensat Sanz, que ha remarcat que també tenen el compromís de millorar la resta de pacificacions que es van fer amb urbanisme tàctic.