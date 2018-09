Barcelona Com Tu: "ciutadans sense ideologia" que volen concórrer a les municipals

“Plorem per tu, Barcelona, però les coses poden canviar. Benvinguts al canvi”. Així de contundent ha presentat aquest dijous Barcelona Com Tu, una plataforma ciutadana que defensa no estar vinculada a cap partit polític, la seva candidatura a l’alcaldia de la ciutat. Una formació que es vol postular com a alternativa al govern d’Ada Colau, amb qui el seu alcaldable, l’advocat Daniel Vosseler, ha sigut molt crític al llarg de l’acte. “Serem l’oposició de Colau”, ha advertit Vosseler, que ja va fer campanya contra la superilla del Poblenou i és habitual que atribueixi personalment a l’alcaldessa els problemes de la ciutat a través de les xarxes socials.

En la presentació, que s’ha fet al vespre al teatre L’Aliança del Poblenou i que ha comptat amb més de 400 assistents, la plataforma ha lamentat que la capital catalana s’hagi convertit en “una ciutat bruta i degradada, insegura i incívica, que fomenta la venda il·legal als carrers i permet que botigues emblemàtiques hagin de tancar”.

Segons Barcelona Com Tu, en formen part al voltant de 500 professionals de l’arquitectura, la medicina i l’advocacia, entre d'altres, amb opinions polítiques diverses. Durant l’acte, que s’ha conduït tant en català com en castellà, Vosseler ha insistit que la formació que encapçala no té una ideologia fixa: “Aquí hi ha unionistes i independentistes que es posen d’acord a l’hora de construir propostes perquè els uneix l’amor que senten per Barcelona”. En aquest sentit, Vosseler ha explicat que es presenten a les eleccions per retornar als barcelonins i les barcelonines el protagonisme que els partits polítics els han robat els últims anys.

L’advocat ha remarcat que la gent “no pot quedar en l’oblit” i que un aspecte clau del “paquet de mesures” de la seva plataforma és el compromís de reforçar la seguretat amb més agents de la Guàrdia Urbana. A més, ha promès que garantiria respostes al problema de l’habitatge, el 'top manta' i la “cultura del crim” que impera als carrers i que el govern actual “permet”. Seguint amb les càrregues contra Colau, Barcelona Com Tu ha descrit la superilla i el carril bici del Turó Park de “desastre” i d’anar en contra de la “voluntat dels barcelonins”. En definitiva, Vosseler ha remarcat que tant aquestes decisions com el govern en minoria de Colau estan imposats. “Hem de dir prou!”, ha demanat als assistents, tot i que la plataforma ciutadana encara no ha aconseguit arribar a les 30.000 firmes necessàries per presentar una associació a les eleccions municipals.