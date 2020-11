Barcelona tindrà concerts sorpresa als barris per Nadal

Les restriccions forçades pel covid-19 obliguen a adaptar les activitats d'aquest Nadal als carrers de Barcelona. Per no renunciar a la música i a la cultura, s'han programat concerts sorpresa a diferents barris, una de les novetats més rellevants en el pla de centenars d'activitats de l'Ajuntament de Barcelona. Sons de Nadal és el nom que porta la proposta musical del 2020 a prova de pandèmia: 100 concerts de jazz clàssic als balcons de 50 ubicacions de la ciutat, que es faran sense avís previ per evitar aglomeracions.

La programació nadalenca, amb actes durant els 40 dies vinents, està pensada per adaptar-se a l'evolució de les mesures que dictin les autoritats sanitàries. Així, les activitats es repartiran en franges de matí, tarda i vespre –tenint en compte el toc de queda– i es buscarà una oferta per a diferents públics.

La plaça Catalunya tornarà a ser l'escenari principal del Festival de Nadal d'una campanya que va començar dijous amb l'encesa de llums i que conclourà el 7 de gener, abans de la tornada a l'escola. També repeteix el bus turístic que fa una ruta per veure els llums als carrers de la ciutat. Tot i l'anul·lació de la Cavalcada pel covid-19, la màgia dels Reis Mags continuarà activa en diferents punts de Barcelona. Els infants podran lliurar la seva carta al Fòrum i veure els últims dies de desembre i els primers de gener com els patges els enllesteixen les comandes a la Fàbrica dels Reis d'Orient, situada al recinte de Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu.

651x366 Bus turístic fent ruta per veure les llums de Nadal a Barcelona / MANOLO GARCÍA Bus turístic fent ruta per veure les llums de Nadal a Barcelona / MANOLO GARCÍA

Per primer cop, les festes nadalenques a Barcelona tindran la seva pròpia cançó, de la cantant i compositora Paula Valls. Les fires es mantindran obertes a la Catedral, amb la tradicional Fira de Santa Llúcia, i el mercat de la Sagrada Família. La plaça Catalunya acollirà la 6a Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària, en una edició reduïda amb control d'accés i un aforament del 30%.

També es comptarà amb un homenatge als barcelonins i barcelonines, en forma d'una instal·lació lumínica a la plaça Universitat que vol ser un reconeixement als esforços per fer front a la crisi del coronavirus. Malgrat que aquest any no hi haurà el pessebre a la plaça de Sant Jaume, l'Institut de Cultura de Barcelona ha organitzat una exposició que analitza l'evolució d'aquesta tradició en els últims 10 anys.