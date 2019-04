Unes 300 persones reclamen a Barcelona l'alliberament de l'antifeixista empresonada per la manifestació contra Vox

Unes 300 persones es concentren aquesta vespre davant la presó de dones de Wad-Ras per reclamar l'alliberament de l'antifeixista detinguda pels Mossos d'Esquadra dissabte durant uns aldarulls en una manifestació contra Vox a Barcelona. Els Mossos van detenir set persones, de les quals cinc van passar a disposició judicial diumenge, entre elles la dona per a la qual el jutge va ordenar la presó provisional per atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós.

La protesta ha començat hores abans a la cruïlla del carrer Diputació amb el passeig Sant Joan, a les immediacions del departament d'Interior, perquè els Mossos d'Esquadra han tallat l'accés en aquest punt. Segons ha informat l'ACN, els manifestants han cridat consignes com 'Fora, fora, la bandera espanyola', 'El vostre conseller es a la presó', 'Fora feixistes dels nostres barris' o 'Ruth llibertat'.

Impressionant aquest testimoni de @LaPlatjaBCN: la concentració a Wad-Ras en solidaritat amb la Rut, antifeixista empresonada des d'ahir, troba com a resposta els cops a les finestres de les recluses, la majoria empresonades per ser pobres.

Avall els murs de les presons ✊🏾 pic.twitter.com/kJgMB4Om1t — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) 1 d’abril de 2019

A través de les xarxes socials també s'han anunciat concentracions de suport a l'activista a Girona, a Tarragona i a Manresa, mentre que n'hi ha una altra convocada per a aquest dimarts a Lleida.