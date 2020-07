Barcelona supera "l'anomalia" educativa i registra més demanda a l'escola pública que a la concertada per tercer any

Per tercer any consecutiu, la demanda d'escola pública a la ciutat de Barcelona supera la de l'escola concertada, una "bona notícia" que corregeix "l'anomalia" que hi havia a la capital catalana, segons ha dit el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació i Ciència i vicepresident del Consorci d'Educació de Barcelona, Joan Subirats. Però aquest augment de les sol·licituds a les places "públiques i de proximitat" també obliga l'administració a adaptar-s'hi: aquest any el consorci ha hagut d'assignar d'ofici 60 places a famílies d'infants de P3 i 217 a 1r d'ESO, d'alumnes que no tenien lloc a les opcions que havien escollit.

Fins a 11.968 famílies han demanat plaça a P3, unes 500 menys que el curs passat, 6.328 de les quals volen anar a la pública i 5.658 a la concertada. La dada evidencia que el 53%, més d'un punt percentual que l'any passat, opta per l'escola pública, mentre que només fa sis anys rebia el 46% de les sol·licituds. De totes les famílies, el 99,62% han obtingut plaça en alguna escola de les que havien demanat i aquestes dècimes que falten fins a arribar al 100% són les 60 famílies que n'han quedat fora i a les quals ara s'assignarà una plaça d'ofici –44 a l'escola pública i 16 a la concertada–. "Són menys famílies que mai, tot i que cada família que no té una plaça en un lloc que sol·licita és important per a nosaltres", ha afirmat Josep Gonzàlez Cambray, president del consorci.

Més complicada és la situació als instituts, on a 1r d'ESO creix la demanda tant als centres públics (5.220) com als concertats (2.079). En total hi ha 350 sol·licituds més que el curs anterior, cosa que ha portat a obrir set grups addicionals als instituts Milà i Fontanals (Ciutat Vella), Viladomat (Eixample), Montjuïc (Sants-Montjuïc), Joan Brossa (Horta-Guinardó), Quatre Cantons i Juan Manuel Zafra (Sant Martí); i al centre concertat Amor de Dios a Nou Barris. En aquest cas, s'han fet 217 assignacions d'ofici, 102 a instituts i 115 a centres concertats.

El pla de xoc equilibra l'alumnat vulnerable entre els centres

El curs que ve serà el segon amb l'aplicació del pla de xoc contra la segregació escolar, que d'entrada ja ha permès detectar que el 10,87% de tots els alumnes estan en situació de vulnerabilitat, mentre que el juny del 2018 només eren el 3,7%. Això no vol dir que hi ha més nens i nenes en situació de pobresa (tot i que també podria passar), sinó que es detecten millor els casos. A P3 s'han trobat 774 alumnes en situació de vulnerabilitat, 610 dels quals van ser preassignats en una plaça reservada, tot i que al final han sigut 728 els que s'hi han inscrit perquè s'han afegit els alumnes sobrevinguts durant la preinscripció, que es va fer en plena pandèmia. A 1r d'ESO s'han trobat 1.410 alumnes en situació de vulnerabilitat que ara feien 6è, 1.381 dels quals aniran a places reservades.

Una de les dades més destacades que ha presentat el consorci és que el pla de xoc a Barcelona està distribuint de manera més equilibrada aquests alumnes, tant als centres públics com als concertats. Dues dades ho demostren: si el curs passat el 73% dels alumnes vulnerables de P3 anaven a la pública i el 27% a la concertada, el curs que ve "es tendeix al reequilibri" i el 63% aniran a escoles públiques i el 37% a escoles concertades; mentre que a 1r d'ESO les dades passen d'un 64% a la pública i un 36% a la concertada el curs que ara s'ha acabat fins a un 57% a la pública i un 43% a la concertada el curs que ve.

Es faran obres en 105 centres educatius

L'aturada estiuenca s'aprofitarà, com és habitual, per fer obres i posar a punt les escoles. Fins a 105 centres educatius –quasi la meitat que hi ha a la ciutat– tindran paletes durant les vacances escolars, amb un pressupost de 27 milions d'euros. Ara bé, la novetat en aquest cas és que la pandèmia ha aturat obres que ja estaven en marxa i que no es podran acabar a temps de cara al curs que ve.

Per això hi ha tres centres on s'ha hagut d'activar un pla B: a l'Escola Anglesola, l'inici de l'educació primària es farà encara a l'antiga Escola Ausiàs March almenys fins a Nadal; a l'Escola La Maquinista continuaran als barracons actuals perquè no s'ha pogut acabar el nou edifici; i a l'Escola Entença, l'inici de curs es farà encara al recinte de l'Escola Industrial, on s'ampliarà un dels mòduls, a l'espera de poder estrenar el nou emplaçament (provisional) a l'espai de l'antiga presó Model.