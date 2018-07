Una jutge de Barcelona anul·la una multa a una conductora perquè el senyal només estava escrit en català

Una jutge ha anul·lat una multa que va imposar l'Ajuntament de Barcelona a una conductora el juliol del 2016 per haver aparcat en una zona de càrrega i descàrrega, perquè considera que la senyalització contravenia l'ordenament jurídic perquè estava escrita únicament en català. L'advocat de la demandant ha compartit a través de les xarxes socials la sentència del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona, que estima el recurs interposat per la conductora i deixa sense efecte la multa que li va imposar el consistori barceloní, encara que no obliga l'Ajuntament a assumir les despeses del judici.

Segons recull la sentència, que és ferma, la demandant va rebre el 2016 una multa de 60 euros per una infracció lleu de l'ordenança de circulació, per haver estacionat en una zona de càrrega i descàrrega de vehicles comercials. La dona es va mostrar disconforme amb la sanció i la va recórrer, al·legant "indefensió" perquè el senyal on s'indicava que no podia estacionar a la zona no estava retolada en castellà.

L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, al·legava que aquesta mena de senyalització estava permesa per la Constitució i l'Estatut, i subratllava que els pictogrames que inclou el senyal eren "universals" i "clarament enunciatius per al conductor ". Amb tot, la jutge considera provat, per la fotografia que va posar com a prova, que la llegenda del cartell "estava redactada únicament en català" i cita un article de la llei de trànsit que sosté que aquesta mena d'indicacions "s'expressaran, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat".

D'aquesta manera, considera que el senyal en qüestió, pel fet d'ometre el castellà, està "fora de la legalitat", i que l'Ajuntament incompleix la llei sobre trànsit i el reglament general de circulació, que obliguen a incloure aquest idioma, i per això anul·la la multa imposada a la conductora. Aquest cas obre un precedent perquè fins ara s'havien desestimat recursos semblants, perquè l'ús del català en les informacions dels senyals de trànsit està legalment justificat amb la Carta Municipal de Barcelona, aprovada el 1998, que estableix que el català és la llengua pròpia de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, i té l'obligació de normalitzar-ne l'ús en l'àmbit de les seves competències.