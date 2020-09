Barcelona aplicarà un recàrrec a la taxa turística de 0,75 euros per nit

Barcelona té previst aplicar un nou recàrrec al turisme de 0,75 euros per cada nit que passi a la ciutat un turista. El regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ha anunciat aquest augment de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que va aprovar ja la comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona i ara ha de ser ratificada aquest dimarts per la comissió d'Economia i posteriorment passar pel ple del dia 23.

El setembre del 2019, a instàncies d'ERC i JxCat, el consistori barceloní ja va tirar endavant un decret que l'habilitava per aplicar un recàrrec de fins a 4 euros als turistes. Ara, enmig de la pandèmia que ha reduït dràsticament el turisme a la ciutat, l'equip de govern d'Ada Colau ha fixat aquesta quantitat en 0,75 euros per nit, una xifra "simbòlica" i que "no és recaptatòria", segons Marcé. De fet, encara no és segur quan es començarà a cobrar aquesta nova taxa: al gener es podria donar llum verda a la taxa, malgrat que es podria proposar una moratòria fins que el turisme estigui recuperat.

Ocupació inferior al 30%

De fet, segons Marcé, ara mateix l'ocupació als establiments turístics de la capital catalana no arriba al 30%, ja que estan oberts menys d'una quarta part dels hotels que hi ha a Barcelona, entre un 20% i un 25%.

Ara mateix els turistes que van a Barcelona han de pagar una taxa d'entre 0,65 i 2,25 euros per nit, en funció del lloc on s'allotgen –el màxim correspon als hotels de 5 estrelles–. D'aquesta recaptació que fa la Generalitat, la meitat és per al consistori, que el 2019 va rebre 16,5 milions d'euros per aquest concepte. Els diners provinents d'aquesta taxa es destinen a la promoció turística, propostes de millora qualitativa del turisme o finançar, per exemple, el cost dels inspectors que persegueixen els allotjaments turístics il·legals.